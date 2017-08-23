Il calabrese Bevacqua conquista l’Himalaya
A 55 anni il ciclista di Tiriolo soprannominato caterpillar sfida l'Himalayan Highest Mtb Race, gara estrema in sei tappe oltre i 5000 metri di altitudine
23 Agosto 2017 - 11:19 | di Eva Curatola
Si chiama Luigi Bevacqua, 55anni e non sentirli. Soprannominato caterpillar. Per la forza fuori dal comune nelle sue gambe. Al suo paese, Tiriolo in provincia di Catanzaro, è un idolo. In Calabria lo conoscono in pochi. Ma provate a chiedere in giro per il mondo e vi risponderanno “certo che lo conosciamo”. Soprattutto se vi trovate a passare dalle vette più alte del continente.
Sulla catena dell’Himalaya ha piantato la sua bandierina 5 volte. L’ultima nei giorni scorsi all’Himalayan Highest Mtb Race dove ha ottenuto il primo posto assoluto nella sua categoria ed il quinto in classifica generale. Una gara estrema i sei tappe sui passi carrozzabili della vetta indiana che lo hanno portato a superare i 5000 metri d’altitudine.
Il ciclista di Tiriolo continua a sfidare le leggi della vita e a 55 anni suonati sbaraglia la concorrenza all’Himalayan Highest Mtb Race. Nei prossimi mesi altre imprese.
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