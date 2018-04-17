Dalla startup del 2013 a Serra San Bruno ai mercati di mezzo mondo: la storia di un giovane imprenditore calabrese che ha scelto la qualità e ora apre uno store a Milano

Una storia di successo che vede protagonista un giovane calabrese che privilegia la qualità.

Sono oltre 150 i vari formati della “Pasta Stingi”, prodotta dall’omonima azienda di Serra San Bruno in provincia di Vibo Valentia. Nata nel 2013, come startup dall’iniziativa imprenditoriale di un giovanissimo Michele Stingi – oggi ha 24 anni – l’azienda dispone di uno stabilimento industriale dotato delle più avanzate macchine automatiche, in grado di produrre diverse tonnellate di pasta al giorno e di rispondere alle varie richieste del mercato nazionale ed estero.

Da Milano alla Calabria: gli inizi di Michele Stingi

La storia imprenditoriale del giovane Stingi inizia nel 2012 a Milano, dove per circa un anno e mezzo collabora con una ditta specializzata nel settore della pasta, apprendendo le relative tecniche di lavorazione e di essicazione del prodotto. Rientrato in Calabria fonda “Pasta Stingi”, quasi come una sfida in un periodo caratterizzato da una profonda crisi economica. L’azienda, che ha partecipato anche a Expo Milano 2015, ha avuto un notevole successo e oltre al mercato nazionale, la pasta Stingi negli anni recenti ha raggiunto i mercati di Europa, Cina, America ed Emirati Arabi.

Dal 2017 Stingi produce anche conserve alimentari (sughi pronti, pesti) e merende (cornetti, crostatine, plumcake); è di appena qualche settimana fa l’immissione sul mercato di una nuova linea di produzione, quella dei biscotti: frollini, fette biscottate, crackers.

Qualità delle materie prime e riconoscimento dell’Apil

Tra i tratti caratteristici di questa iniziativa imprenditoriale che ha a capo un giovanissimo ma molto motivato imprenditore, vi è la particolare attenzione dedicata alla scelta delle materie prime utilizzate, la cui ottima qualità viene costantemente controllata e certificata. Non a caso, a gennaio scorso l’Apil, ente che si occupa di individuare e promuovere i migliori imprenditori a livello nazionale, ha insignito Michele Stingi del titolo di “Miglior Imprenditore d’Italia 2018”.

Nel prossimo mese di giugno a Milano in pieno centro, nei pressi del Duomo, verrà aperto il primo “Stingi Store” d’Italia, dove verrà messa in vendita tutta la gamma dei prodotti realizzati dall’azienda, si organizzeranno delle degustazioni e gli appassionati potranno trovare gadget e riviste del settore.