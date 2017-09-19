Il calabrese Pier Roberto Pascuzzo incanta il Master Theater Millenium di New York – FOTO

Successo per Pier Roberto Pascuzzo e per La Voce produzione di Cecilia Cesario in America al “Festival della musica italiana di York” che si è svolto nei giorni scorsi a Brooklyn, New York.

Il festival con Gianni Nazzaro e Riccardo Fogli

Condotto dallo showman Gianni Nazzaro, il festival ha visto protagonisti 11 artisti provenienti da ogni parte del mondo in una serata in cui a fare da padrino è stato Riccardo Fogli che ha deliziato la platea con i più grandi successi dei Pooh.

Pier Roberto Pascuzzo, unico interprete maschile e, soprattutto, unico artista calabrese ad esibirsi sul palco del Master Theater Millennium ha interpretato il brano “L’essenza del mondo” riscuotendo consensi dalla giuria e dal pubblico in sala. Il brano è stato scritto dallo stesso Pier Roberto Pascuzzo insieme ad Alfredo Bruno e Cecilia Cesario, fondatrice de La Voce produzione che ha portato, per l’ennesima volta, il suo nome e il suo prestigio all’estero e, come successo lo scorso anno, firmato un importante successo anche negli Usa.

Il contest La Voce e la selezione per New York

Pier Roberto Pascuzzo, artista della scuderia La Voce produzione si è aggiudicato, lo scorso 14 maggio grazie al “Contest – La Voce” ideato da Cecilia Cesario, un posto sul palco del Master theater millennium di Brooklyn per il “Festival della musica Italiana di New York”. Pier Roberto è stato selezionato da Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia – Solo musica italiana all’interno del contest che ha avuto come madrina la cantante italiana Carlotta nonché docente del corso per interpreti al Cet – Centro europeo di Toscolano del maestro Mogol. Pier Roberto Pascuzzo, talento made in Italy, è seguito da dieci anni dalla cantante e vocal coach Cecilia Cesario; artista poliedrico, speaker radiofonico, conduttore tv e cantante reduce da diverse esperienze musicali molto importanti e quella di New York contribuisce ad arricchire un curriculum artistico sempre più importante.