Il calabrese Silvio Vigliaturo, maestro del vestro, unico italiano invitato all’European Glass Festival

Il maestro del vetro è l'unico rappresentante dell'Italia a Wroclaw, capitale europea della cultura 2016, con due sculture inedite per la mostra Dr Jeckyll e Mrs Hyde

L’artista e maestro del vetro Silvio Vigliaturo è stato invitato a partecipare allo European Glass Festival con due sculture inedite realizzate appositamente per l’occasione. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, prende il titolo di Play with Glass (Gioca col vetro) e si terrà a Wroclaw, in Polonia, dal 15 ottobre al 10 novembre 2016.

La tradizione del vetro in Polonia

È dal lontano Medioevo che la storia della lavorazione del vetro, in Polonia, è legata all’area della bassa Silesia e la tradizione non vuole perdere le sue radici più profonde. Infatti, l’Accademia di Belle Arti di Wroclaw (Breslavia) detiene l’unica cattedra di Ceramica e Vetro della Polonia. I musei della bassa Silesia, Wriclae, Jelenia Gira e Klodzko hanno importanti collezioni di opere in vetro, sia storiche che contemporanee. Infine, lo studio Borowski, di fama mondiale, è situato poco distante da Wroclaw.

Su questi elementi culturali, la città di Wroclaw ha ideato il progetto Play with Glass, dando vita all’European Glass Festival, che è entrato nel calendario della manifestazione Capitale Europea della Cultura 2016, titolo che la città polacca condivide con San Sebastian per l’anno corrente.

Gli artisti invitati alla mostra

Per rendere sempre più internazionale il festival, gli organizzatori hanno invitato 16 artisti del vetro di chiara fama da tutta Europa e quattro polacchi, per partecipare a una mostra intitolata Dr Jeckyll e Mrs Hyde. Il maestro Vigliaturo sarà l’unico rappresentante dell’Italia.

Lo European Glass Festival è organizzato da BB Gallery e la Fondazione Fly Art, in stretta cooperazione con la municipalità di Wroclaw, l’Accademia di Belle Arti e l’Associazione degli artisti e designers Polacchi di Wroclaw.

Il romanzo di Stevenson all’origine della mostra

La mostra Dr. Jeckyll e Mrs Hyde prende spunto dal famoso romanzo Lo strano caso del Dr. Jeckyll e Mr. Hyde, del 1886, dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson. Un rispettato dottore, Henry Jeckyll, sotto l’influenza di una pozione da lui stesso inventata, si trasforma nel crudele Edward Hyde. Jeckyll, incapace di accettare le azioni che compie quando si trasforma in Hyde, si suicida. Il romanzo di Stevenson fa riferimento alla doppia personalità di un soggetto patologico, introducendo la distinzione “Jeckyll e Hyde” nel vocabolario comune in riferimento a due facce di una doppia personalità di un individuo. Gli organizzatori della mostra si sono chiesti: trasformare Dr Jeckyll nella Signora Hyde, eviterebbe il suicidio? La Signora Hyde, come il Signor Hyde, sarebbe anche lei un mostro, o diventerebbe una suffragetta londinese che lotta per i diritti delle donne?

La storia di Jeckyll cattura ancora oggi l’immaginazione dei lettori e di provocare l’immaginazione degli artisti che partecipano alla mostra principale di questa quinta edizione del festival, portandoli a presentare la loro versione degli eventi e introducendo, attraverso il vetro, un moderno Dr Jeckyll, che attraversa solitario gli spazi industriali e virtuali del XXI secolo.

Nella versione di Vigliaturo, il personaggio bipolare ideato da Stevenson si sdoppia in due imponenti ed eleganti figure totemiche in vetro, in cui la trasparenza della materia fa risplendere i colori intensi, dando una suggestiva parvenza sinuosa e liquida all’insieme. Due figure archetipali e ieratiche di un uomo e una donna accese dalla luce dell’origine dell’umanità, di cui vogliono essere i due lati inseparabili della stessa medaglia.