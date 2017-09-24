Calabresi protagonisti al ‘Panettone secondo Caracciolo’
Cinquecento persone a Palazzo Alvaro per degustare i panettoni dei Maestri pasticceri, valutati da una giuria di alto livello. In gara anche quattro calabresi
24 Settembre 2017 - 12:52 | di Eva Curatola
Tutto pronto ormai per il tanto atteso contest nazionale sul panettone artigianale patrocinato per la prima volta da APAR nella nostra splendida città.
Palazzo Alvaro sarà teatro di una kermesse in cui, circa cinquecento persone (tra Maestri Pasticceri, giornalisti ed appassionati), potranno degustare la qualità di prestigioso vino locale, insieme a tutti i panettoni preparati dai Maestri partecipanti, che saranno sottoposti alla valutazione di una giuria di qualità composta da:
Achille Zoia (padre del panettone moderno)Gino Fabbri (Presidente dell’Accademia dei Maestri Pasticcieri Italiani)Federico Anzellotti (Presidente della Confederazione Pasticcieri Italiani)Fabrizio Donatone (vincitore del Campionato del Mondo di pasticceria di Lione 2015)Gianluca Fusto (l’eccellenza nel mondo dei pastry chef)Vittorio Santoro (Direttore della Cast Alimenti di Brescia)Prof. Vincenzo Russo (IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione) miglior packaging.
Due le prove a cui saranno sottoposti i panettoni artigianali preparati dai Maestri presenti: la prima consiste nell’abbinamento tra un loro panettone ed il vino dell’Azienda Tramontana, attraverso una farcitura personalizzata, la seconda, invece, prevede una gara tra i loro panettoni classici. Alle due prove, si aggiungerà anche un premio, assegnato dal pubblico, al panettone che sarà stato maggiormente apprezzato.
In bocca al lupo quindi a tutti ma soprattutto ai concorrenti Calabresi:
- Angelo Musolino
- Sebastiano Caridi
- Rocco Scutellà
- Raffaele Trimboli
Ambasciatori di un’arte ormai sempre più ai vertici nazionali.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie