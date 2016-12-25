In Calabria + 21,7% piste ciclabili

Dati Istat sui capoluoghi calabresi tra il 2008 e il 2015: crescono piste ciclabili e zone a traffico limitato, calano le aree pedonali

Dal 2008 al 2015 in Calabria, considerando i comuni capoluoghi di provincia, le piste ciclabili sono passate da una lunghezza di 25,4 km a 30,9 km, con un aumento del 21,7%; le aree pedonali sono passate da un’estensione di 5,520 a 3,826 ettari (-30,7%); le Ztl (zone a traffico limitato) sono passate da 0,052 a 0,235 km quadri (+351,9%).

E’ quanto emerge da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat. Per ciò che riguarda le piste ciclabili il comune capoluogo con l’aumento maggiore è Crotone (+33,3%), seguita da Cosenza (+25%).

Nel comparto delle aree pedonali l’unica provincia che ha registrato una crescita è stata quella di Vibo (+4,2%). Nel comparto delle Ztl si segnala l’aumento registrato a Reggio Calabria (+173,5%).

In Italia, dal 2008 al 2015, le aree pedonali sono cresciute del 27,2%, le Ztl del 5,1% e le piste ciclabili del 47,7%.