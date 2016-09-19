Due gemelli calabresi campioni mondiali di danza sportiva

I gemelli lametini Lorenzo e William Falvo si sono laureati campioni mondiali nei campionati di Street Show Ido Fids. Si tratta di una competizione si danza sportiva, in corso ad Olbia da giovedì fino a domenica. A sfidarsi i più importanti nomi mondiali della danza sportiva, in contest coreografici di Hip Hop, Break, Electric, ed è anche per questo che per i due fratelli lametini si tratta di una grande soddisfazione essere saliti sul gradino più alto del podio. I due -si legge su illametino.it- si allenano nella palestra Nadd Accademy del Maestro Luciano Iera. “E’ un traguardo credo importante – scrivono – che inorgoglisce la nostra città, al cospetto di realtà ben più rilevanti”.

“E’ bellissimo aver rappresentato l’Italia in questa competizione ed aver portato a casa un titolo così importante”. Così, sul loro profilo facebook, i gemelli lametini Lorenzo e William Falvo hanno annunciato il loro primo posto ai campionati mondiali di Street Show Ido Fids in corso di svolgimento ad Olbia. “E che dire? – scrive Lorenzo Falvo su facebook – Oggi è stata una delle giornate più emozionanti della mia vita: Chi ci avrebbe mai creduto di arrivare a gareggiare ad un mondiale! Io? Di Lamezia Terme? Ebbene sì, ci siamo arrivati ed abbiamo pure vinto e siamo ufficialmente campioni mondiali. Tutto questo, ovviamente, non sarebbe mai successo senza il sostegno della nostra famiglia, amici e maestro Luciano Iera. Ancora non realizzo ma a breve penso che lo farò e scoppierò in lacrime perché tutto il lavoro e sudore non sono stati buttati al vento”.