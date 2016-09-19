City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Due gemelli calabresi campioni mondiali di danza sportiva

I gemelli lametini si allenano alla Nadd Accademy e salgono sul gradino più alto del podio ai mondiali di Olbia

19 Settembre 2016 - 13:54 | di Pasquale Romano

Lorenzo e William Falvo, gemelli lametini campioni del mondo di Street Show

I gemelli lametini Lorenzo e William Falvo si sono laureati campioni mondiali nei campionati di Street Show Ido Fids. Si tratta di una competizione si danza sportiva, in corso ad Olbia da giovedì fino a domenica. A sfidarsi i più importanti nomi mondiali della danza sportiva, in contest coreografici di Hip Hop, Break, Electric, ed è anche per questo che per i due fratelli lametini si tratta di una grande soddisfazione essere saliti sul gradino più alto del podio. I due -si legge su illametino.it- si allenano nella palestra Nadd Accademy del Maestro Luciano Iera. “E’ un traguardo credo importante – scrivono – che inorgoglisce la nostra città, al cospetto di realtà ben più rilevanti”.

“E’ bellissimo aver rappresentato l’Italia in questa competizione ed aver portato a casa un titolo così importante”. Così, sul loro profilo facebook, i gemelli lametini Lorenzo e William Falvo hanno annunciato il loro primo posto ai campionati mondiali di Street Show Ido Fids in corso di svolgimento ad Olbia. “E che dire? – scrive Lorenzo Falvo su facebook – Oggi è stata una delle giornate più emozionanti della mia vita: Chi ci avrebbe mai creduto di arrivare a gareggiare ad un mondiale! Io? Di Lamezia Terme? Ebbene sì, ci siamo arrivati ed abbiamo pure vinto e siamo ufficialmente campioni mondiali. Tutto questo, ovviamente, non sarebbe mai successo senza il sostegno della nostra famiglia, amici e maestro Luciano Iera. Ancora non realizzo ma a breve penso che lo farò e scoppierò in lacrime perché tutto il lavoro e sudore non sono stati buttati al vento”.

Immagine collegata ai campioni del mondo di danza sportiva Lorenzo e William Falvo

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Danza Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?