L'Università telematica IUL e ISV Group lanciano il corso per gestori della crisi da sovraindebitamento: 50 ore e lezioni a Reggio il 13 e 14 aprile

L’offerta formativa dell’Università telematica IUL si arricchisce con il corso di Alta formazione per “Gestori della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”. Il corso è organizzato dall’Ateneo e da ISV Group, Polo tecnologico universitario IUL per l’Area Metropolitana dello Stretto.

Obiettivo del percorso formativo è di sviluppare un’approfondita conoscenza sulle tematiche legate alla crisi e in particolare al debito eccessivo da parte dei consumatori e delle piccole aziende. Le attività sono in linea con la normativa vigente e consentono l’iscrizione come “gestori della crisi” negli elenchi degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Destinatari, durata e sede del corso

Destinatari del corso sono Avvocati, Commercialisti (sez. A) e Notai iscritti negli Albi dei rispettivi Ordini professionali. Il percorso formativo, che ha una durata complessiva di 50 ore, pari a 2 Crediti Formativi Universitari, si svolge in modalità blended, con lezioni in presenza e attività online. La sede del corso è Reggio Calabria e le lezioni in presenza si terranno il 13 e 14 aprile, presso la sede di Garibaldi Office & Meeting, Corso Garibaldi 106, infoline 0965/1875254.

«La collaborazione con ISV Group – dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore IUL – ci ha permesso di ampliare l’offerta formativa verso nuove categorie di utenti. Grazie alle competenze specifiche messe in campo dal Polo dello Stretto, come Ateneo siamo in grado di proporre corsi innovativi e altamente qualificanti, al passo con la normativa del settore, con una copertura, per le attività in presenza, su tutto il territorio nazionale».

IUL – Italian University Line è un Ateneo telematico fondato nel 2005 e promosso da due soci pubblici, l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto di ricerca Indire. Offre corsi di laurea e di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e vanta collaborazioni con soggetti di livello nazionale come il Sole24Ore, GiuntiAcademy, Erickson e Tuttoscuola.

«Il Corso – chiarisce Giuseppe Strangio, Direttore di ISV Group – si rivolge a professionisti che potranno formarsi e abilitarsi quali Gestori della Crisi. Recentemente, abbiamo dato avvio a ISCOS, organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento con sede operativa a Reggio Calabria. Per coloro che parteciperanno con successo al corso si aprono quindi immediate prospettive professionali proprio grazie alla sinergia tra ISV Group e ISCOS».

Il ruolo di ISV Group

ISV Group è un’organizzazione che ha sede a Reggio Calabria e che vanta una consolidata esperienza nel settore dell’alta formazione in Calabria e nell’Area dello Stretto. Dal 2017 ISV Group è diventato Polo Tecnologico dell’Ateneo IUL, con il compito di offrire orientamento e supporto alle attività didattiche agli studenti attraverso tutor specializzati.

Per informazioni sul corso:

www.iuline.it – segreteria@iuline.it – T. 055.2380385/568

www.isvgroup.it- info@isvgroup.it – T. 0965.1875254