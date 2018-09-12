Contratto triennale da 25 milioni di euro per ponti e viadotti calabresi: dall'Allaro al Morandi di Catanzaro, gli interventi dell'accordo

Anas ha stipulato con il Consorzio Valori Scarl, il contratto di appalto per Accordo Quadro di durata triennale e per un importo massimo di 25 milioni di euro.

Il contratto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento di opere d’arte in Calabria.

Nello specifico, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla protezione e il risanamento delle opere d’arte (ponti e viadotti) presenti nella rete stradale gestita da Anas tra le province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

L’appalto permetterà di realizzare gli interventi di ricostruzione del ponte ‘Allaro’, la manutenzione del Viadotto ‘Morandi’ a Catanzaro, l’adeguamento sismico del Viadotto ‘Cannavino’, la manutenzione straordinaria del Viadotto ‘Cernicchiara’ lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo a Salerno e dei Viadotti sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, nonchè di intervenire sulle altre opere d’arte lungo le statali e l’A2 Autostrada del Mediterraneo del Coordinamento Territoriale Calabria.