In Calabria aprono 10 punti vendita ‘Ipercoop’

La Coop sbarca in Calabria, grazie all’accordo di Master Franchising sottoscritto tra Coop Alleanza 3.0 (la più grande cooperativa di consumo italiana) ed il gruppo AZ (la catena della grande distribuzione più consolidata nel tessuto economico della Calabria, con un fatturato annuo di circa 300 milioni di euro). Un’intesa, questa, che ha aperto nuove prospettive di sviluppo per la regione.

Le cinque province calabresi coinvolte

Le cinque province Calabresi (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia) avranno l’onore di rappresentare il marchio Coop e i suoi valori distintivi nello scenario della Grande Distribuzione Organizzata. I punti vendita, assieme ai direttori e a tutto lo staff, sono pronti ad aprire le porte e ad accogliere i loro clienti per quest’importante momento storico. A cambiare saranno gli allestimenti interni e gli assortimenti, che vedranno l’arrivo del prodotto a marchio Coop sui nostri scaffali.

I lavori saranno curati da AZ, che manterrà la gestione dei negozi con nuovi elementi di ambientazione interna secondo lo stile di Coop Alleanza 3.0. Un ulteriore elemento di novità, per quanto concerne l’assortimento, è l’introduzione di un rilevante numero di prodotti a marchio Coop, mediamente circa 1.500 per punto vendita in tutti i settori merceologici e con uno straordinario prevalente filo conduttore: la forza del Made in Italy, sinonimo non solo di qualità, ma anche di visione sostenibile della produzione e di attenzione strategica nei confronti dei territori.

I punti vendita Ipercoop nei centri commerciali

Questi i punti vendita Ipercoop c/o i seguenti Centri Commerciali: “Le Fontane” – Catanzaro Lido; “Le Vele” – Montepaone Lido; “Le Spighe” – Crotone; “La City” – Cosenza; “Le Vigne” – Castrovillari; “I Portali” – Corigliano; “Le Ninfee” – Reggio Calabria; “Porto degli Ulivi” – Rizziconi; inoltre a Rende, Via L. Repaci, e a Reggio Calabria, Via De Nava. L’accordo tra Coop Alleanza 3.0 e il gruppo AZ garantirà ai consumatori un elevato standard qualitativo dell’offerta commerciale ed offrirà, inoltre, ai produttori locali calabresi, nuove potenzialità in termini di visibilità e di crescita di mercato, in coerenza con quanto già avviene nei confronti dei fornitori dei territori in cui la Cooperativa opera.