In Calabria aprono i nuovi punti vendita Coop

Sono passate poco più di due settimane da quando la Coop è sbarcata in Calabria, con l’apertura dei primi dieci ipermercati a insegna Ipercoop, grazie all’accordo di Master Franchising sottoscritto tra Coop Alleanza 3.0 ed il gruppo AZ SpA. Oggi 9 marzo si scoprono le insegne Coop su tutto il territorio Calabrese. I punti vendita, assieme ai direttori e a tutto lo staff, sono pronti ad aprire le porte e ad accogliere i loro clienti per quest’importante momento storico. A cambiare saranno gli allestimenti interni e gli assortimenti, che vedranno l’arrivo del prodotto a marchio Coop sui nostri scaffali.

I lavori saranno curati da AZ, che manterrà la gestione dei negozi con nuovi elementi di ambientazione interna secondo lo stile di Coop Alleanza 3.0. La scelta di un partner tutto italiano è dovuta alla volontà di garantire, ai nostri clienti, un prodotto di qualità che possa soddisfare tutti i bisogni grazie alla completezza di un’offerta ampia e differenziata. Le sue linee di prodotto a marchio sono il frutto di valori condivisi volti ad un consumo consapevole attraverso massimi livelli di qualità, convenienza, sicurezza, eticità e sostenibilità.

L’accordo tra Coop Alleanza 3.0 e il gruppo AZ garantirà ai consumatori un elevato standard qualitativo dell’offerta commerciale ed offrirà, inoltre, ai produttori locali calabresi, nuove potenzialità in termini di visibilità e di crescita di mercato, in coerenza con quanto già avviene nei confronti dei fornitori dei territori in cui la Cooperativa opera.