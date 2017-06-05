“Calabria Buskers 2017” , ultimi giorni per sostenere la campagna di Crownfunding

Reggio Calabria 5 maggio 2017 – Sono rimasti solo cinque giorni per sostenere la campagna di Crownfunding. Infatti la campagna si chiuderà giorno 10 giugno alle ore 24:00. L’Associazione di promozione sociale Pagliacci Clandestini ha lanciato oggi un crowdfunding per la realizzazione della IV Edizione del Festival Internazionale Teatro di Strada Calabria Buskers.

Il progetto sarà realizzato nel mese di giugno 2017 è avrà una durata di 4 giorni (22-23-24-25 Giugno), il tema della IV edizione dal titolo “Senza Terra” che esemplifica la natura itinerante della manifestazione, infatti le diverse giornate saranno svolte in quattro location dislocate nella Città Metropolitana di Reggio Calabria per garantire una sua più ampia divulgazione.

Il Calabria BusKers è un Festival Internazionale di Artisti di Strada, un grande evento che racchiude in sé la magia del teatro di strada: clown, musicisti, danzatori, acrobati ed altre personalità artistiche locali, nazionali ed internazionali che si ritrovano per le vie delle location che verranno selezionate, favorendo socialità e civismo,valorizzando il territorio, condividendo l’arte e coltivando la meraviglia e lo stupore. Sarà un avvenimento importante non soltanto a livello nazionale. Negli anni hanno assistito agli spettacoli circa 10.000 persone.

Per maggiori informazioni: http://kupanda.net/projects/calabria-buskers-iv-edizione/

Sito della campagna di crowdfunding:

Web site: www.pagliacciclandestini.it

Pagina facebook: Pagliacci Clandestini

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