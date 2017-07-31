Il Comitato Calabria Cinetourism, ha avuto l’eccezionale incarico di selezionare i migliori prodotti enogastronomici italiani (o calabresi) per rappresentare l’essenza della cucina italiana per la mostra “Sul set con Fellini” della fotografa Tiziana Callari in Brasile. L’esibizione è tutt’ ora in corso a Roma presso studi cinematografici di Cinecittà ed è organizzata dal produttore Dante Marini della Mellos international.

Al Comitato è stato assegnato questo strategico compito per le sue competenze in quanto è partner il Prof. Marco Poiana esperto valutatore di prodotti tipici e Direttore del laboratorio di certificazioni del Dipartimento di agraria dell’ Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Inoltre il Comitato Presieduto dalla prof. Michela Mantovani è seguito da 120 studenti del corso di economia applicata 2017 e molti di loro risiedono in zone “ disagiate” della locride , come San Luca, Polsi, Africo, Bovalino, Platì o della Piana di Gioia Tauro come Rosarno . Nonostante le grandi distanze da queste zone dall’ università ( anche 2 ore) gli studenti hanno comunque seguito il corso impegnandosi in cortometraggi che potessero rappresentare le bellezze sconosciute delle loro zone come il video I LOVE SAN LUCA di Irene Agresta . Così sono stati prodotti dei cortometraggi ( visibili sul canale youtube del Comitato) che hanno avuto il plauso anche del Vice Ministro alla cultura spagnolo in occasione del Mallorca film e media festival del 27 giugno 2017. Gli studenti credono nel lavoro del Comitato come un veicolo per far conoscere la bellezza della loro terra dimostrando che esiste un’altra Calabria nascosta, che non si vuol far emergere. Date queste premesse il Direttivo del Comitato a cui fanno parte ovviamente gli studenti ha approvato che i prodotti enogastronomici che rappresenteranno l’essenza della Calabria dovranno avere prevalentemente provenienza da imprenditori che hanno detto no alle mafie o/e che le eccellenze siano prodotte nelle zone disagiate perché solamente con l’indipendenza economica si evitano compromessi non sempre legali.

A supporto della valorizzazione dei prodotti enogastronomici e turistici sono stati ideati moduli didattici in questi specifici settori trainanti l’economia calabrese nel corso di europrogettazione avanzato arrivato alla sua 4° edizione programmato per novembre e diretto dalla Prof. Mantovani per il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’ università “Mediterranea”, dalla Quality life management e cat lab. Il corso forma la figura di esperto europrogettista e prepara i candidati alla presentazione della domanda di finanziamento con gli strumenti del project management. Il corso unico in Italia, prevede alla fine dello stesso l’iscrizione all’associazione degli europrogettisti.

Il comitato incentiva le produzioni cinematografiche, fornendo supporto logistico, location e prodotti tipici locali offrendo così opportunità lavorative per i giovani. Non ha alcun finanziamento se non quello dagli sponsor che credono in questi percorsi formativi innovativi. (Cisal servizi e consulenze, Museum center Luxury B&B, Fanuele gioielli).

Un sentito ringraziamento alla stampa calabrese che supporta le attività del Comitato rappresentante di una Calabria giovane e positiva che vuol guardare i facili stereotipi.