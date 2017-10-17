Nel periodo settembre-novembre in Calabria sono previste circa 19.200 nuove assunzioni, in massima parte nel settore dei servizi (14.470), mentre il resto 4.740 nell’industria.

E’ quanto emerge dall’elaborazione, effettuata dal centro studi della Camera di commercio di Crotone, su dati raccolti da Excelsior, Sistema informativo per l’occupazione e la formazione realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro a seguito delle interviste realizzate ad imprenditori calabresi ai quali é stato richiesto di fornire previsioni occupazionali Nel 34% dei casi gli ingressi saranno stabili, ossia con contratto a tempo indeterminato, mentre nel 59% saranno a tempo determinato.

L’apprendistato interesserà solo il 6% dei nuovi assunti mentre altre forme contrattuali riguarderanno appena il 2%.

Il maggior numero di neo assunti a tempo indeterminato è prevista nel settore delle costruzioni (46%), seguito dai servizi alle imprese (45%).

Il 34%, invece, troverà lavoro nel comparto turistico ricettivo mentre il 28% nei servizi alle persone, il 24% nell’industria manifatturiera e delle Public Utilities ed infine il 21% nel commercio.

A privilegiare il contratto a tempo determinato saranno i settori servizi alle persone e industria manifatturiera e Public Utilities (67% delle nuove assunzioni per entrambi i comparti).

A seguire si posiziona il commercio (61%) mentre il comparto turistico ricettivo rappresenterà il 57% dei nuovi contratti. A termine anche il 53% dei contratti previsti nelle imprese edili.

Fonte: Ansa Calabria