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‘Calabria d’autore’, il cibo come medicina

Serata con sette nutrizionisti-biologi alla stazione di Reggio Santa Caterina per parlare di sana alimentazione, con Enzo Marascio e Otello Profazio

27 Marzo 2017 - 19:24 | di Pasquale Romano

Frutta e verdura in un cesto, prodotti agricoli calabresi della rete Campagna Amica

Composition with vegetables and fruits in wicker basket

Dodicesimo appuntamento della rassegna Calabria D’autore,la serata di venerdì 31 marzo 2017,ore 19,00 presso la sala museo IL FERROVIERE della stazione FS di Reggio C S.CATERINA,trattera’ con sette nutrizionisti-biologi,un tema molto attuale,”IL CIBO COME MEDICINA, per una sana e
corretta alimentazione.

Per l’occasione sara’ presente Enzo Marascio famosissimo in molte parti del mondo per il suo muscolo di grano,oltre ad illustrare il prodotto,alla fine della serata lo fara’ degustare ai presenti,ricordiamo che Enzo Marascio e’ un grande amico del nostro Otello Profazio,che per
l’occasione sara’ presente alla serata di venerdì 31 marzo.

Calabria d'autore, serata Il cibo come medicina a Reggio Calabria

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