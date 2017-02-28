‘Calabria d’autore’, fine settimana con doppio appuntamento

Si inizia venerdì 3 marzo 2017 alle ore 19:00 presso la sala museo ”IL FERROVIERE” della stazione FS di Reggio S.CATERINA, l’incontro con il Dott.

Carmelo Basile, amministratore di un’altra grande eccellenza calabrese, LA FATTORIA DELLA PIANA.

La serata condotta da Felice Iracà e Marco Mauro darà ai presenti, la possibilità di capire il modello di questa nuova eccellenza ”MADE IN CALABRIA”, che riesce a coniugare qualità del prodotto ed efficienza imprenditoriale, infatti, da diversi anni la fattoria della piana esporta in tutto il mondo, prodotti di grande livello che profumano di Calabria.

L’altro appuntamento della settimana con Calabria d’autore è domenica 5 marzo dalle 17:00 alle 21:00 con la manifestazione DONNE, COLORI E LIBERTA’, una collettiva d’arte di ventidue donne, nell’ambito di arte in stazione, in cui si sta tanto adoperando con la direzione, del bravissimo e talentuoso ALESSANDRO ALLEGRA.

La collettiva si festeggia il ”CINQUE E NON L’OTTO”, inoltre esporranno le ragazze dell’AGEDI, COLORI E SUONI con il gruppo AGORIA di Oliveto che farà da cornice alla collettiva.