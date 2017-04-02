A ‘Calabria d’autore’, l’evento ‘La dieta come moda, parliamone’
Sette giovani nutrizionisti-biologi a confronto sulle mode alimentari nella terza serata della rassegna, venerdì 7 aprile alle 19
02 Aprile 2017 - 17:41 | di Pasquale Romano
Dopo la splendida serata di venerdì scorso su cibo come medicina con gli interessanti spunti sui grani antichi e gli attuali,geneticamente modificati,con la presenza di ENZO MARASCIO,che oltre ad illustrare del grano per la salute delle persone,ha deliziato i presenti con la
degustazione del muscolo di grano,i quali rappresenta una grande novita’ nel campo dell’alimentazione sana e genuina –
Venerdì 7 aprile alle ore 19,00 si terra’ la terza serata del cartellone in programma sulla sana e corretta alimentazione,in cui si parlera’ della moda delle diete,proprio per questo ne discuteranno i bravissimi sette nutrizionisti-biologi in tutti i suoi aspetti –
L’esperienza di questo genere all’interno della rassegna Calabria D’autore sara’ riproposto, visto il successo di partecipazione e di consensi per il grande significato culturale che i temi proposti dai giovani nutrizionisti sono molto attuali-
Inoltre,tra qualche giorno annunceremo il programma della seconda parte della rassegna che si svolgera’ dal 14 aprile al 14 maggio con sette puntate ,in cantiere altre novita’ come la creazione di due sportelli solidali , legale e medico-
Da qualche giorno e’ iniziato il percorso organizzativo dei due premi nazionali, il PREMIO SIMPATIA DELLA CALABRIA 2017 ed il CONCORSO NAZIONALE DI POESIA ”FRANCESCO CHIRICO” 2017.
Per le molteplici attivita’ sociali e culturali,la stazione FS di R,C S CATERINA attraverso l’ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI SEMPRE PER IL VOLONTARIATO rappresenta un luogo simbolo da esportare,un modello serio,concreto e reale ,che trova tanti apprezzamenti a livello nazionale.
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