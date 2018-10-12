Calabria d’Autore riparte con ‘Vacanze ja sutta’
Venerdì 12 ottobre alla Sala Museo Il Ferroviere la prima del corto di Rocky Alvarez, che incontra la stampa alle 18.30: riparte la rassegna Calabria d'Autore
12 Ottobre 2018 - 09:43 | di Eva Curatola
Riparte Venerdì 12 ottobre Calabria d’Autore, la rassegna culturale punta di diamante della stagione invernale dell’Associazione Incontriamoci Sempre, con la proiezione della “prima” del corto “Vacanze Ja Sutta – Anni 80″ del regista di origini calabresi Rocky Alvarez che, per l’occasione, incontrerà la stampa a partire dalle ore 18.30 presso la Sala Museo “Il Ferroviere”, all’interno della Stazione FS di S.Caterina (RC).
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