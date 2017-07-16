Calabria dei fischietti, ancora tante soddisfazioni per il mondo arbitrale

Dopo la prima Scuola Arbitrale Regionale, tre arbitri calabresi protagonisti nei corsi nazionali di Pieve di Cento e Teglio

Dopo il successo della prima edizione della Scuola Arbitrale Regionale svoltasi a fine giugno a S.Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), la Calabria dei fischietti manda in campo un bel tris tricolore nella Scuola di Formazione Arbitrale nazionale suddivisa in tre appuntamenti.

Nel primo dei tre step, in corso di svolgimento a Pieve di Cento (BO), il fischietto di Villa S. Giovanni, Roberto Viglianisi, già istruttore regionale degli arbitri della Regione è impegnato in qualità di Istruttore.

Nel secondo appuntamento in programma a Teglio (SO) dal 19 al 23 Luglio sono stati convocati i giovani arbitri Luca Cristarella di Reggio Calabria e Matteo Migliaccio di Catanzaro.