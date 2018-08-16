L'associazione Calabria dietro le quinte rilancia il progetto con due nuovi corsi per giovani e operatori: organizzatore di eventi e marketing culturale

Riprendono da settembre, nella città di Reggio Calabria, le iniziative del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” ideato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del bando “Funder35 ­- l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri.

Il progetto rivolto a giovani, associazioni, organizzatori e professionisti, è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi specializzati nell’ambito del settore culturale e dello spettacolo mirati al rafforzamento e alla creazione di nuove figure professionali.

Le attività avviate a marzo e i corsi da settembre

Le attività di “New Theatre Training” avviate nel mese di marzo 2018, hanno coinvolto numerosi attori reggini con le lezioni del corso di “teatro comico e cabaret” tenute dall’autore di Zelig Alessio Tagliento, dal comico di Zelig Angelo Pisani e dal comico di Made in sud Gennaro Calabrese. Da settembre saranno attivati due nuovi percorsi formativi dedicati al settore culturale: un corso per “organizzatore di eventi” con docenti di alto livello, che illustreranno in 6 lezioni tutte le fasi per la definizione e la realizzazione di un evento nei suoi molteplici aspetti: dalla progettazione, alla gestione e realizzazione, ma anche la quantificazione e la gestione degli investimenti e la selezione dei canali e degli strumenti di comunicazione da attivare.

Da ottobre, in collaborazione con la società cooperativa Cisme, è previsto il corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale”: 40 ore di lezione tenute da esperti del settore, per fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie a svolgere tutte quelle attività di gestione di un’impresa culturale, dalle attività di organizzazione interna quali amministrazione, programmazione degli eventi, contabilità alle attività di marketing e relazioni con la clientela.

Corsi specializzati: le opportunità per il territorio

Corsi specializzati che offrono importanti opportunità formative ai giovani, alle associazioni e alla imprese sul territorio della città di Reggio Calabria definendo un nuovo sistema di sviluppo del settore culturale, anche attraverso l’interscambio di esperienze progettuali che saranno presentate in appositi seminari e incontri in varie località della città Metropolitana di Reggio Calabria a partire dal mese di settembre.

Per chi volesse partecipare ai corsi e alle iniziative di “New Theatre Training” può consultare la pagina facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com