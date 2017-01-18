Calabria Food Official, la prima guida social al cibo calabrese
Da un profilo Instagram nato per gioco a una community di 40.000 utenti: tre giovani di Polistena raccontano la Calabria attraverso il cibo
18 Gennaio 2017 - 09:34 | di Federica Geria
“Abbiamo scelto di valorizzare il food calabrese perché la cucina del nostro territorio è una delle migliori in tutto il mondo.”
Polpette, maccheroni al sugo, parmigiana, peperonata, salame piccante e tanto altro. Quella di Calabria Food Official è una gallery che ci conduce in un viaggio tra gli autentici e tradizionali sapori della Calabria, attraverso Instagram.
Infatti tutto è nato proprio a partire da lì, Instagram, social network fotografico per eccellenza, dove per puro gioco è nata l’idea di scattare una foto ad un pietanza e postarla, fino a quando il profilo ha iniziato a crescere in maniera esponenziale, ricevendo feedback e interazioni da ogni parte del mondo, da gente che voleva assaporare, anche solo attraverso una foto, i prodotti tipici della nostra terra.
I fondatori di Calabria Food Official sono Luana Loschiavo, Raffaella Avenoso e Davide Galimi, tre giovani calabresi doc, originari di Polistena, che hanno dato vita ad un portale in grado di diventare un vero e proprio business.
“L’idea di Calabria Food è nata per gioco poco più di un anno fa quando uno di noi ha deciso di attivare un profilo Instagram per pubblicare le decine di foto scattate in giro per i locali e sulle nostre tavole, ai piatti fatte dalle nostre mamme” – racconta Luana Loschiavo ai microfoni di CityNow, spiegandone gli obiettivi – “Vogliamo far conoscere a tutto il mondo le prelibatezze che offre la nostra meravigliosa terra, mostrando tramite i social i mille piatti che i nostri followers ci inviano ogni giorno. Un altro obiettivo è sicuramente quello di dare spazio a tutte le eccellenze calabresi in fatto di ristorazione, quindi a tutte le attività che utilizzano i prodotti della nostra regione. Abbiamo così creato un vero e proprio lavoro, collaborando con attività calabresi e pubblicizzando le loro aziende sul social”.
Il successo tra gli utenti e i social
La risposta da parte degli utenti è stata positiva fin dall’inizio: “I nostri followers hanno sostenuto da subito la nostra idea. Dal primo scatto pubblicato abbiamo notato che la posta iniziava a riempirsi di foto e così siamo diventati una famiglia di 40.000 utenti che interagiscono con noi”.
Le aziende al giorno d’oggi utilizzano sempre più i social network come mezzo di comunicazione e di promozione per eventi, progetti, ed attività; infatti i ragazzi di Calabria Food, dopo aver riscontrato il grande successo su Instagram decidono di creare anche la pagina Facebook: “I social network sono diventati essenziali per la diffusione del nostro progetto!”.
I piatti tipici e prodotti tradizionali della nostra terra sono davvero tanti, e Luana ci svela i suoi 5 preferiti: “La Calabria è ricca di prelibatezze. La ‘nduja è assolutamente al primo posto, poi abbiamo pipi e patati, parmigiana o furnu, vrascioli i melanzana, e pitta china!”.
Ma i piani e le idee per il futuro non mancano affatto, e la giovane fondatrice Loschiavo, con la sue parole, ci trasmette la sua voglia di fare, in una terra tanto odiata, ma tanto amata, a volte troppo ostile, ma che ha davvero tanto da offrirci.
“Abbiamo tantissimi progetti in mente, stiamo avviando importanti campagne promozionali e stiamo già scrivendo un libro, dove proponiamo le ricette e racconti legati alle pietanze di piatti tipici del nostro territorio. Speriamo con il nostro progetto di rendere felici le persone che purtroppo non vivono più nel nostro territorio, che guardando le nostre foto possano sentirsi trasportati in Calabria, assaporando, anche se da lontano, il nostro amato cibo. La Calabria è ricca di risorse, se escludiamo i soliti argomenti del mare, del clima…è il cibo ad offrire, sia a chi viene in ferie sia a chi è emigrato, uno spunto di riflessione, perché oltre alla bontà, in Calabria, il cibo è anche stare insieme, rispettarsi, aiutarsi”.
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