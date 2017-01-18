Calabria Food Official, la prima guida social al cibo calabrese

“Abbiamo scelto di valorizzare il food calabrese perché la cucina del nostro territorio è una delle migliori in tutto il mondo.”

Polpette, maccheroni al sugo, parmigiana, peperonata, salame piccante e tanto altro. Quella di Calabria Food Official è una gallery che ci conduce in un viaggio tra gli autentici e tradizionali sapori della Calabria, attraverso Instagram.

Infatti tutto è nato proprio a partire da lì, Instagram, social network fotografico per eccellenza, dove per puro gioco è nata l’idea di scattare una foto ad un pietanza e postarla, fino a quando il profilo ha iniziato a crescere in maniera esponenziale, ricevendo feedback e interazioni da ogni parte del mondo, da gente che voleva assaporare, anche solo attraverso una foto, i prodotti tipici della nostra terra.

I fondatori di Calabria Food Official sono Luana Loschiavo, Raffaella Avenoso e Davide Galimi, tre giovani calabresi doc, originari di Polistena, che hanno dato vita ad un portale in grado di diventare un vero e proprio business.

“L’idea di Calabria Food è nata per gioco poco più di un anno fa quando uno di noi ha deciso di attivare un profilo Instagram per pubblicare le decine di foto scattate in giro per i locali e sulle nostre tavole, ai piatti fatte dalle nostre mamme” – racconta Luana Loschiavo ai microfoni di CityNow, spiegandone gli obiettivi – “Vogliamo far conoscere a tutto il mondo le prelibatezze che offre la nostra meravigliosa terra, mostrando tramite i social i mille piatti che i nostri followers ci inviano ogni giorno. Un altro obiettivo è sicuramente quello di dare spazio a tutte le eccellenze calabresi in fatto di ristorazione, quindi a tutte le attività che utilizzano i prodotti della nostra regione. Abbiamo così creato un vero e proprio lavoro, collaborando con attività calabresi e pubblicizzando le loro aziende sul social”.

Il successo tra gli utenti e i social

La risposta da parte degli utenti è stata positiva fin dall’inizio: “I nostri followers hanno sostenuto da subito la nostra idea. Dal primo scatto pubblicato abbiamo notato che la posta iniziava a riempirsi di foto e così siamo diventati una famiglia di 40.000 utenti che interagiscono con noi”.

Le aziende al giorno d’oggi utilizzano sempre più i social network come mezzo di comunicazione e di promozione per eventi, progetti, ed attività; infatti i ragazzi di Calabria Food, dopo aver riscontrato il grande successo su Instagram decidono di creare anche la pagina Facebook: “I social network sono diventati essenziali per la diffusione del nostro progetto!”.

I piatti tipici e prodotti tradizionali della nostra terra sono davvero tanti, e Luana ci svela i suoi 5 preferiti: “La Calabria è ricca di prelibatezze. La ‘nduja è assolutamente al primo posto, poi abbiamo pipi e patati, parmigiana o furnu, vrascioli i melanzana, e pitta china!”.

Ma i piani e le idee per il futuro non mancano affatto, e la giovane fondatrice Loschiavo, con la sue parole, ci trasmette la sua voglia di fare, in una terra tanto odiata, ma tanto amata, a volte troppo ostile, ma che ha davvero tanto da offrirci.