Un seminario informale, gratuito e aperto a tutti per scoprire prospettive e opportunità delle professioni turistiche in Calabria, sabato 11 novembre

Le associazioni Calabria Formazione e EuroForma Calabria, col patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, organizzano il workshop le professioni del turismo, un seminario informale, gratuito e aperto a tutti alla scoperta concreta di prospettive, criticità, vantaggi e opportunità delle professioni turistiche in Calabria, che si terrà nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in Via XXV Luglio, 10, il prossimo sabato 11 novembre 2017 a partire dalle ore 9:00.

L’obiettivo del workshop sarà, soprattutto, quello di favorire il trasferimento di esperienze e competenze specialistiche tra esperti, operatori e professionisti impegnati a vario titolo nel campo turistico e soggetti (individui o gruppi) che potrebbero essere interessati ad intraprendere una attività lavorativa o commerciale nel settore turistico e che per questo motivo sono alla ricerca di informazioni precise e quanto più realistiche e dettagliate su procedure di accesso, metodologie di lavoro, prospettive e rischi.

Un colloquio continuo con il pubblico

A differenza di un convegno tradizionale, i relatori non presenteranno delle relazioni predeterminate ma, guidati in un colloquio continuo dal coordinatore in sala, interagiranno dinamicamente col pubblico rispondendo – ognuno secondo le proprie competenze – alle domande poste dai partecipanti o raccolte in precedenza con un questionario online pubblicato all’indirizzo www.calabriaformazione.it/unadomandaperilturismo ovvero inviate entro il giorno prima alla casella di posta leprofessionidelturismo@gmail.com.

Interverranno:

Francesco BIACCA (CEO di Evermind )

(CEO di ) Vittorio CAMINITI (presidente di Federalberghi Calabria )

(presidente di ) Roberto LARUFFA (CEO Casa Editrice Laruffa )

(CEO ) Lucia LOJACONO (direttrice del Museo Diocecesano di Reggio Calabria)

(direttrice del di Reggio Calabria) Francesco MACHEDA (dirigente settore Formazione Professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria )

(dirigente settore Formazione Professionale della ) Antonino MARCIANÒ (presidente nazionale di FIARC – Confesercenti )

(presidente nazionale di ) Mario MAURO (presidente AGTC , Associazione Guide Turistiche della Calabria)

(presidente , Associazione Guide Turistiche della Calabria) Pasquale MELISSARI (esperto in politiche attive del lavoro )

(esperto in ) Antonio SIGNORELLO (direttore della Banca d’Italia di Reggio Calabria)

I lavori del workshop verranno coordinati da Giorgio Nordo del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina e presidente di Calabria Formazione.

Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ingresso gratuito e prenotazione

L’ingresso è gratuito ma, al fine di ottimizzare l’accesso all’aula magna, è necessario prenotarsi col sistema di biglietteria gratuito Eventbrite dalla pagina www.calabriaformazione.it/registratialworkshop.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 380.6111066 o visitare il sito www.calabriaformazione.it/leprofessionidelturismo.