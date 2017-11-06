Mentre in città cresce l’attesa per il workshop gratuito le professioni del turismo aperto a tutti patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria, il Comitato Organizzatore composto dalla associazioni organizzato dalle associazioni Calabria Formazione e EuroForma Calabria comunica di aver registrato un boom di iscrizioni.

Boom di iscrizioni e posti esauriti

Già nella giornata di ieri, infatti, il numero di biglietti gratuiti staccati dalla piattaforma Eventbrite collegata all’evento ha raggiunto il numero massimo di posti a sedere dell’aula magna dell’Accademia di Belle Arti che il prossimo sabato 11 novembre 2017 a partire dalle ore 9:00 ospiterà i lavori del workshop e di conseguenza gli organizzatori si sono trovati costretti ad accettare ulteriori registrazioni solo con riserva.

Gli interessati ritardatari possono ancora ottenere un biglietto di accesso gratis prenotandosi sulla pagina www.calabriaformazione.it/registrazione ma l’ingresso in sala ai partecipanti verrà garantito secondo l’ordine progressivo di registrazione.

La formula del colloquio continuo

Il seminario volutamente informale ha l’obiettivo di favorire il trasferimento di esperienze e competenze specialistiche tra esperti, operatori e professionisti e soggetti (individui o gruppi) che potrebbero essere interessati ad intraprendere una attività lavorativa o commerciale nel settore turistico ed è costruito utilizzando la formula del “colloquio continuo” con i relatori che, per mezzo del coordinatore in sala, interagiranno dinamicamente col pubblico rispondendo – ognuno secondo le proprie competenze – alle domande poste dai partecipanti o raccolte in precedenza con un questionario online pubblicato all’indirizzo www.calabriaformazione.it/domande ovvero inviate entro il giorno prima alla casella di posta leprofessionidelturismo@gmail.com.

Il nutrito e qualificato team di relatori è costituito da:

Francesco BIACCA (CEO di Evermind )

(CEO di ) Vittorio CAMINITI (presidente di Federalberghi Calabria )

(presidente di ) Fulvio D’ASCOLA ( sociologo , esperto di processi culturali e del territorio)

( , esperto di processi culturali e del territorio) Roberto LARUFFA (CEO Casa Editrice Laruffa )

(CEO ) Lucia LOJACONO (direttrice del Museo Diocecesano di Reggio Calabria)

(direttrice del di Reggio Calabria) Francesco MACHEDA (dirigente settore Formazione Professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria )

(dirigente settore Formazione Professionale della ) Antonino MARCIANÒ (presidente nazionale di FIARC – Confesercenti )

(presidente nazionale di ) Mario MAURO (presidente AGTC , Associazione Guide Turistiche della Calabria)

(presidente , Associazione Guide Turistiche della Calabria) Pasquale MELISSARI (esperto in politiche attive del lavoro )

(esperto in ) Antonio SIGNORELLO (direttore della Banca d’Italia di Reggio Calabria)

I lavori del workshop verranno invece coordinati da Giorgio Nordo del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina e presidente di Calabria Formazione.

Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni: 380.6111066 | info@calabriaformazione.it | www.calabriaformazione.it/leprofessionidelturismo.