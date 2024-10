Calabria – Competenze digitali, corsi di qualifica professionale gratuiti

Co.Me.S. Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo indice una selezione di allievi da inserire in calce alle graduatorie dei percorsi di formazione gratuiti per il conseguimento di qualifiche professionali nel campo delle competenze digitali.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire presso la sede di Co.Me.S. entro e non oltre lunedì 27 gennaio 2020.

Le selezioni si terranno martedì 28 gennaio alle ore 14.00

I percorsi formativi per i quali è indetta la selezione, sono:

RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI O SERVIZI (E-COMMERCE MANAGER) – 400 ore – DATA PREVISTA INIZIO CORSO MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020

RESPONSABILE DEL DESIGN VISUALE (USER EXPERIENCE DESIGNER) – 400 ore – DATA PREVISTA INIZIO CORSO MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020

La partecipazione ai corsi è gratuita ed è rivolta a giovani disoccupati residenti nella Regione Calabria.

I destinatari dei percorsi formativi saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi.

La realizzazione dei percorsi formativi, con conseguente rilascio di qualifica professionale, mira a sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati.

Le domande dovranno pervenire per e-mail a consorziocomes@gmail.com oppure

brevi manu presso la sede del Consorzio Comes, Via Ciccarello, 77 – 89132 Reggio Calabria. Per la consegna brevi manu, si ricorda che gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

SUL SITO DEL CONSORZIO COMES

http://www.comesitalia.it

È POSSIBILE SCARICARE IL BANDO E LE DOMANDE DI AMMISSIONE