MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha premiato la Calabria con una vincita milionaria.

Domenica 14 ottobre a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, e’ stata indovinata la combinazione dei 5 numeri vincenti che ha permesso di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente – comunica Lottomatica – sono stati: 16, 19, 22, 34 e 37.