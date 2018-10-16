‘Calabria fortunata’, arriva un’altra vincita milionaria
MillionDAY premia la Calabria: a Belvedere Marittimo, nel Cosentino, indovinata la cinquina da 1 milione di euro giocando 1 euro
16 Ottobre 2018 - 15:15 | di Eva Curatola
MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha premiato la Calabria con una vincita milionaria.
Domenica 14 ottobre a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, e’ stata indovinata la combinazione dei 5 numeri vincenti che ha permesso di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente – comunica Lottomatica – sono stati: 16, 19, 22, 34 e 37.
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