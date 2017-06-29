In Calabria importante mostra “Water Warriors” con Lynn Johnson di National Geographic

Un grande evento di richiamo internazionale interesserà la Calabria.

La grande mostra “Water Warriors” di Lynn Johnson sarà allestita a Vibo Valentia e fruibile dal 10 luglio prossimo presso i Saloni del Valentianum. L’inaugurazione è prevista per le ore 17.45 alla presenza di Lynn Johnson, di importanti firme della fotografia e rappresentanti di NatGeo Italia e del giornalismo italiano, nonché delle autorità locali.

L’evento, è frutto della partnership tra Bluocean e National Geographic di cui Lynn Johnson è tra le più importanti e storiche collaboratrici.

Il progetto prevede successivi allestimenti della mostra da settembre fino a dicembre nelle città di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Lynn Johnson è considerata una delle personalità più importanti del mondo della fotografia contemporanea, storica photoreporter e componente della redazione centrale di National Geographic Washington, nonché apprezzata insegnante; al suo lavoro è stato dedicato un volume de “I Grandi Fotografi”, collezione riservata solo ai grandi della fotografia del nostro tempo.

L’autrice sarà in Calabria per dirigere un modulo del Bluocean’s Workshop, evento di alta didattica fotografica patrocinato da National Geographic e avrà così modo di documentare diverse aree della Regione accompagnata da diversi fotografi provenienti da diverse regioni.

L’evento, sottolinea il curatore della mostra e amministratore di Bluocean Francesco Scarpino, “internazionalizzerà” fortemente l’offerta culturale e artistica della regione che sarà inserita nel prestigioso circuito delle mostre dei Grandi fotografi del nostro tempo e di National Geographic di cui Lynn Johnson è autorevole espressione.

La tematica di grande attualità e interesse globale è riferita all’acqua, e alla guerra giornaliera che numerosi popoli devono affrontare giornalmente per procacciarsi il prezioso liquido.

Il lavoro di una delle più grandi fotografe contemporanee documenta così la vita di alcune comunità africane, puntando l’attenzione sulle donne e il bene primario qual è l’acqua.

Il visitatore si troverà immerso in un mondo lontano, dove povertà e sofferenza sono raccontante con sensibilità e maestria.

L’allestimento prevede opere di grande formato fino alla misura di mt. 2.00 x 2.00

Si allegano alla presente l’invito e due immagini in anteprima della mostra (copyright Lynn Johnson – Water Warriors)