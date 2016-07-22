Calabria-Isole Eolie, da domenica un nuovo collegamento

Due corse a settimana, domenica e giovedì, collegano Vibo Marina a Vulcano, Lipari, Salina, Panarea e Stromboli: orari e itinerario del servizio Liberty Lines

Tra due giorni partirà un nuovo collegamento, via aliscafo, tra la Calabria e le Isole Eolie. Dal porto di Vibo Marina, due volte la settimana un aliscafo della società Liberty Lines raggiungerà le Isole. Domenica e giovedi i giorni previsti nei quali sarà possibile sfruttare il nuovo collegamento, particolarmente utile anche per gli dall’Aeroporto di Lamezia Terme vorrà visitare le Eolie.

L’itinerario prevede la partenza da Milazzo alle 8 e l’arrivo a Vibo alle 12 e 30. Durante la sua corsa il mezzo di Liberty Lines toccherà in successione Vulcano, Lipari, Salina, Panarea e Stromboli. Ripartirà da Vibo Valentia alle 16 ed effettuando il percorso inverso dell’andata, giungerà a Milazzo alle 20,35. Prima fermata è Stromboli con arrivo previsto alle 17,25.