La mostra fotografica di Lynn Johnson, collaboratrice di National Geographic, apre il 12 dicembre al Castello Svevo di Cosenza e poi arriva a Reggio e Catanzaro

La grande mostra internazionale “Water Warriors” di Lynn Johnson, icona della fotografia internazionale, sarà inaugurata il 12 dicembre a Cosenza, dove rimarrà fruibile fino al 8 gennaio, presso le prestigiose sale del Castello Svevo.

L’evento, è frutto della partnership tra Bluocean e National Geographic di cui Lynn Johnson è tra le più importanti e storiche collaboratrici.

Il laboratorio di Emiliano Mancuso a Cosenza

Tra le personalità presenti, Emiliano Mancuso, che si fermerà a Cosenza per due giorni (12 e 13 dicembre) e animerà un laboratorio full time presso il Museo dei Brettii e degli Enotri.

Emiliano Mancuso solleciterà i partecipanti a declinare il proprio lavoro in un linguaggio multimediale pensando ad un prodotto di facile fruibilità che, con coerenza, intrecci il racconto fotografico ad una serie di contributi audio/video. Un prodotto che, trovando il giusto compromesso tra l’emotività e i canoni tradizionali della fotografia, possa seguire l’attuale model business del mercato fotogiornalistico.

Verranno analizzati alcuni lavori realizzati da importanti fotografi contemporanei, tra questi: Il diario di Felix e Le cicale.

Le tappe a Reggio Calabria, Catanzaro e oltre

La mostra proseguirà coinvolgendo le città di Reggio Calabria (10 gennaio – 8 febbraio) e Catanzaro (15 febbraio – 15 marzo), per poi proseguire a Messina e Milano, cui seguiranno altre prestigiose sedi. Ogni grande evento sarà accompagnato da attività correlate. Talk e Workshop con prime firme della fotografia contemporanea all’insegna dei più alti confronti e dibattiti sulla più varie tematiche riferite alla fotografia d’autore e di reportage.

Lynn Johnson è considerata una delle personalità più importanti del mondo della fotografia contemporanea, storica photoreporter e componente della redazione centrale di National Geographic Washington, nonché apprezzata insegnante; al suo lavoro è stato dedicato un volume de “I Grandi Fotografi”, collezione riservata solo ai grandi della fotografia del nostro tempo.

La tematica di grande attualità e interesse globale è riferita all’acqua, e alla guerra giornaliera che numerosi popoli devono affrontare giornalmente per procacciarsi il prezioso liquido.

Video lancio mostra https://goo.gl/6z1Wu5 –

Programma Talk https://goo.gl/mmkZwc