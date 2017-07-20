Tre giorni di arte pubblica nel centro storico di Catanzaro: meno murales, più installazioni e sculture, con tour guidati e concerti gratuiti

Parte oggi la quarta edizione di “Alt!rove street art festival”. Sarà il centro storico di Catanzaro il cuore pulsante della tre giorni di eventi e arte pubblica per la rigenerazione urbana organizzata dall’associazione “Wake up” con la compartecipazione dell’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno si realizzeranno interventi di arte urbana a 360 gradi: meno murales, più installazioni e sculture. Una delle opere più suggestive di “Alt!rove” in villa Margherita: dalle 21 alle 24 di ognuno dei tre giorni della manifestazione si accenderà l’installazione luminosa e sonora dei Quiet ensemble, collettivo italiano apprezzato in tutto il mondo.

3ttman, Alfano, Andreco, Gonzalo Borondo, che ha già installato la sua opera per la preview del Festival sulla terrazza del Complesso monumentale del San Giovanni, Ciredz, Dilen, Tigreblu e Jorge Pomar, gli altri artisti di livello internazionale presenti a Catanzaro.

La nuova formula: tour guidato e concerti gratuiti

Oltre al concetto alla base di “Alt!rove”, nuova è anche la formula della manifestazione, con un tour guidato, ogni giorno diverso, all’interno del centro storico della città (il via alle 19.30, partenza da Palazzo Fazzari) e una serie di performance musicali e di spettacolo gratuite che è stata potenziata rispetto alle passate edizioni: Ninos Du Brasil, Dardust, Bamboo, Matteo Vallicelli, Meta+Attilio Novellino, Reino, Maiole, Spora, Givda, Wicked A, Coqò djette, Cesare Aiello, NdujaBitz, Roberto Vagliolise, Fabio Nirta si alterneranno in piazza Duomo e al Pianicello lungo le tre serate del Festival. Mentre scalda il motore, “Alt!rove” ha già conquistato le vetrine più importanti della stampa nazionale: solo in questa settimana ne hanno parlato Style, magazine del Corriere della Sera, la Repubblica, Wired e Sky arte. Catanzaro con “Alt!rove” è già in prima pagina.