In Calabria la quarta rassegna ‘Altrove Festival’

Il Leo Club Catanzaro “Rupe Ventosa” quest’anno collaborerà per la promozione della IV rassegna“Altrove Festival”, manifestazione di street art che vedrà impegnati artisti da tutto il mondo per incentivare l’interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità catanzarese e che si svolgerà dal 20 al 22 luglio. La realtà di Altrove è motivo di orgoglio per Catanzaro e per la Calabria tutta, simbolo di una terra che vuole emergere e, allo stesso tempo, fermare la piaga costante della “fuga dei cervelli” dimostrando che con la passione, l’operosità, il sacrificio e l’impegno questo obiettivo è possibile. Gli scopi della rassegna combaciano con gli obiettivi e l’etica lionistica, e anche per questo il Leo Club “Rupe Ventosa” di Catanzaro ha deciso di aderire alla quarta edizione con un’attenta opera di sponsorizzazione. Le opere realizzate durante la rassegna avranno una eco che andrà ben oltre i confini nazionali.

Altrove, il progetto nato a Catanzaro nel 2014

Altrove è un progetto nato a Catanzaro nel 2014 con l’obiettivo di rieducare al concetto di bellezza in contesti urbani trascurati e rassegnati al degrado estetico e sociale. Col suo operato, Altrove promuove la ricerca d’avanguardia all’interno dell’arte urbana contemporanea con la convinzione che soltanto azioni azzardate possono portare ad una crescita culturale concreta. Sfumare e rendere quasi invisibili i confini tra arte e architettura, tra spazio e luogo, così come qui e altrove, anima la ricerca artistica e spinge alla riscoperta dei luoghi dimenticati per esaltarne la bellezza e l’autenticità. Altrove Festival (qui il link al sito internet ufficiale: http://www.altrovefestival.it/festival/) arriva alla sua quarta edizione con l’esperienza del lavoro svolto durante le prime tre edizioni giudicate tra i migliori festival d’arte pubblica in Italia e tra i più importanti in Europa.

Caratteristica peculiare del festival è il volere fortemente che gli artisti si ritrovino nel capoluogo calabrese negli stessi giorni e che lavorino a stretto contatto per condividere un’esperienza e stimolare un dibattito prezioso e costruttivo. Anche per la quarta edizione, gli artisti invitati si ritroveranno nello stesso momento e luogo, la città di Catanzaro, andando dunque a rinnovare un appuntamento che col passare del tempo si va a delineare come una vera e propria tradizione artistica. Obiettivo che si prefigge questa edizione sarà la valorizzazione e la rivitalizzazione del centro città del capoluogo nei luoghi più suggestivi e di maggiore rilevanza storica con la realizzazione di otto interventi di arte urbana, un esteso allestimento di architettura relazionale e una serie di eventi calendarizzati.

Opere murali, sculture e installazioni nel centro

Nei luoghi del centro di cui sembra dimenticata la bellezza e il valore storico, verranno inserite opere d’arte murale o sculture e installazioni capaci non solo di attrarre pubblico e visitatori, ma di suggerire un itinerario pedonale interessante per i cittadini ormai non più abituati a perdersi tra le vie del centro storico catanzarese.

Come ogni anno, la realizzazione delle opere d’arte sarà affiancata dall’organizzazione di una serie di eventi culturali: venerdì 22 e sabato 23, presso il centro storico, si esibiranno cantanti, musicisti e performer provenienti da varie parti d’Italia. La quarta edizione di “Altrove Festival”, non solo farà riscoprire il valore culturale, storico e turistico del capoluogo di regione ma lascerà in eredità alla città di Catanzaro una serie di opere d’arte pubblica realizzate dai più importanti artisti al mondo.