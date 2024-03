La Calabria per Miguel. Quattro mattine di festa con lo sport e la cultura

Conto alla rovescia per gli appuntamenti della “Calabria per Miguel“, la manifestazione organizzata dall’Unione Stampa Sportiva Italiana e dal Club Atletico Centrale, la società che organizza l’evento dedicato alla memoria del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez. Proprio mentre si stanno concludendo gli appuntamenti con le scuole romane, il testimone passa alla Calabria con quattro tappe che proporranno gare sui 1000 metri dal significato fortemente inclusivo. Insomma, gli istituti saranno chiamati a partecipare non solo con ragazze e ragazzi già coinvolti nell’attività agonistica, ma con tutti.

Si comincia martedì sul lungomare delle Palme (lato Sud) di Siderno Marina, dove parallelamente alla corsa si alterneranno diverse band musicali studentesche, orchestre e coreografie di danza. Mercoledì toccherà al Lungomare Falcomata’ di Reggio Calabria con una vista mozzafiato che accompagnerà i giovani atleti partecipanti. Giovedì gli appuntamenti a Vibo Valentia saranno addirittura due: a Vibo Marina per le scuole medie e sul corso Vittorio Emanuele III per le scuole superiori. Venerdì, invece, la tappa di Crotone sarà particolarmente attesa perché il Mille di Miguel inaugurerà la nuova pista di atletica dell’impianto Settore B.

In queste ore si succedono tante adesioni e gli organizzatori precisano che fino all’ultimo minuto ci saranno pettorali per tutti. Coerenti con il motto della Corsa di Miguel: sport di tutti, per tutti, con tutti.

Questo viaggio La Calabria di Miguel lo fa con il sostegno di Sport e Salute, i patrocini dei Comuni di Siderno, Reggio Calabria, Vibo Valentia, del CONI, di Rai Calabria, di Radio Touring e di Croce Rossa Italiana.