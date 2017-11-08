Da alcune settimane, il borgo di Orsomarso sta vivendo la magnifica esperienza di vedere le proprie bellezze naturalistiche, architettoniche e ambientali messe a disposizione del pluridecorato regista premio Oscar, Danny Boyle, che sta girando nella suggestiva località dell’alto Tirreno cosentino la serie tv Trust, che conta nel cast attori come Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser, Harris Dickinson e l’italiano Luca Marinelli.

La storia di John Paul Getty III

Trust è una fiction ambientata nel 1973, che racconta la storia di John Paul Getty III, erede di un grande impero petrolifero, rapito a Roma dalla ‘ndrangheta, convinta che la sua famiglia avrebbe pagato un sostanzioso riscatto per il suo rilascio. Una grande occasione di promozione del borgo calabrese e di occupazione lavorativa per la comunità locale.

Nella sua opera di valorizzazione delle bellezze del territorio e di promozione per il rilancio a livello planetario dell’immagine e dell’incanto che offre il borgo di Orsomarso agli occhi di chi lo visita, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un momento pubblico di riflessione sul tema dello sviluppo delle destinazioni minori e sul felice binomio cinema-territorio.

Gli ospiti dell’incontro con la stampa

A tal proposito, onorandosi per la singolarità rappresentata dalla conferenza-dibattito, il sindaco Antonio De Caprio è riuscito a garantirsi la partecipazione del grande produttore italiano, Enzo Sisti, della società Lotus Production.

Insieme all’illustre ospite e allo stesso sindaco De Caprio, prenderà parte all’interessante momento di informazione e confronto anche il presidente di Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno, L’incontro con i giornalisti della stampa calabrese, si terrà alle ore 11.30 di sabato 11 novembre, presso la Sala Mercurion del Comune di Orsomarso