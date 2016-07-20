Calabria Pride 2016: ‘PULSEremo ancora più forte’
Presentato a Tropea il Calabria Pride 2016: slogan, documento politico e calendario degli appuntamenti che porteranno al corteo del 30 luglio
20 Luglio 2016 - 19:37 | di Vincenzo Comi
Si è tenuta in data odierna, presso la sede della Pro Loco di Tropea, la conferenza stampa di presentazione del Calabria Pride 2016, con la presenza e partecipazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione – Politiche Sociali e Walfare – Pari Opportunità Rosaria Rotolo e dell’Assessore Politiche Comunitarie e Rapporti con gli Enti Locali – Cultura Maria Stella Vinci.
Logo e slogan: il richiamo a Stonewall e al Pulse
I rappresentanti dei tre comitati Arcigay della regione che compongono il coordinamento hanno innanzitutto spiegato la scelta del logo e dello slogan di questo evento, entrambi legati ad eventi importanti per la comunità LGBTIQ quali i “Moti di Stonewall” e la sconvolgente strage del Club “Pulse” avvenuta proprio in questo anno e che ha dato vita allo slogan “PULSEremo ancora più forte”, volendo richiamare l’importanza del creare da tali accadimenti ancora più consapevolezza e coesione nella richiesta di diritti ed uguaglianza.
E’ stato poi esposto il documento politico del Calabria Pride 2016 focalizzatosi molto su un altro accadimento importante dell’anno in corso quale è stata l’approvazione del DDL Cirinnà e sono stati esposti gli appuntamenti previsti nei giorni antecedenti il Pride calabrese.
Gli appuntamenti prima del Pride calabrese
La calendarizzazione presentata è la seguente: il primo evento sarà un incontro in piazza che si terrà giorno 28 Luglio presso Nicotera dal titolo “Sviluppo della dimensione emotiva dei giovani” ( ore 18:00, presso Largo Roberto il Guiscardo ), a seguire la giornata del 29 Luglio sarà divisa in due momenti distinti, un convegno dal titolo “Unione Civile ed obiezione di coscienza” che si terrà a Pizzo Calabro ( ore 10:00, presso il Castello di Pizzo Calabro ), ed un convegno di “Presentazione e sottoscrizione della Carta di Reggio Calabria” che si terrà a Tropea ( ore 19:00, presso la Biblioteca Comunale di Tropea ).
Giorno 30 Luglio il concentramento del corteo è previsto per le ore 16:00 presso P.zza Contura.
Il corteo si concluderà alla marina dell’isola con i discorsi finali, una commemorazione delle vittime del “Pulse” di Orlando, ed a seguire un aperitivo presso il locale “La Munizione” ed una serata di discoteca presso il locale “Punta Cana”.
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