Lo chef Michele Rizzo ha preparato in diretta un risotto con Pecorino Crotonese Dop, 'Nduja e Limone di Rocca Imperiale alla Fiera del Riso di Isola della Scala

Michele Rizzo, trentenne chef-patron del ristorante Agorà di Rende, è stato tra i cinque protagonisti a Isola della Scala-Verona della Fiera del Riso e del VII Concorso nazionale “Il Risotto del Sommelier“.

Assieme al collega Valerio Laino di Cerchiara, Rizzo ha preparato in diretta la sua creazione: Risotto mantecato con Pecorino Crotonese Dop, gocce di ‘Nduja e Limone di Rocca Imperiale. Il piatto, molto apprezzato, si è avvalso del prodotto dell’arte casearia crotonese, della ‘Nduja originale di Spilinga e del delicato aroma del pregiato agrume dell’Alto Jonio cosentino. Ad esaltare il piatto, Rizzo ha scelto l’abbinamento con il Mantonico 2014 delle Cantine Statti di Lamezia Terme.

“Abbiamo colto anche quest’anno l’occasione – ha affermato la presidente dell’Ais Calabria, Maria Rosaria Romano – per sottolineare che nella nostra terra c’è una tradizione importante e secolare di riso e risaie che i sommelier dell’Ais da tempo sono impegnati a far conoscere e valorizzare”.

fonte: ansa