In Calabria si incontra l’Europa con un meeting internazionale

Lunedì 29 e martedì 30 maggio accoglieremo i rappresentanti delle organizzazioni europee partner del progetto STEP per il previsto 6° Step meeting di valutazione e monitoraggio attività svolte dall’insieme dei partner coinvolti (il meeting di lavoro si realizzerà a partire dalle ore 14,00 di lunedì presso il Grand Hotel President secondo il programma in allegato).

Il benvenuto agli ospiti nella sala consiliare di Siderno

Sempre lunedi 29, dalle ore 17,45 e sino alle ore 18,30, subito dopo la conclusione delle attività in hotel, di valutazione delle caratteristiche della piattaforma informatica Step, abbiamo previsto un momento formale di benvenuto agli ospiti presso la sala consiliare del Comune di Siderno, con la presenza tra le varie autorità, dei presidenti dell’Associazione dei Comuni della Locride (Comitato dei Sindaci, Rosario Rocca, e presidente assemblea Franco Candia), del Sindaco di Siderno Pietro Fuda e della vicesindaco Anna Romeo, dell’assessore regionale alle politiche sociali, Federica Roccisano, del sindaco del comune di sant’Agata del Bianco ente partner del progetto, Domenico Stranieri che introdurrà i contenuti del progetto Step, e di rappresentanti di associazioni sociali.

Successivamente è stata prevista una breve escursione al centro storico di Gerace.

Tra i vari partecipanti all’incontro ci saranno:

– Reinhard Busch manager della tedesca Linguatec www.linguatec.de/en/text-to-speech/,https://it.wikipedia.org/wiki/Linguatec, società leader nella fornitura di servizi di traduzione automatica online e vincitrice di numerosi premi europei nel campo della innovazione tecnologica. Con lui un ingegnere di Linguatec, Boris Vaisman.

Trond Bugge, manager della svedese Kairos future, società internazionale leader nella consulenza strategica con sedi a Stoccolma, Shanghai e Barcellona. https://www.kairosfuture.com

Christodoulos Keratidis, manager della greca Draxis sa società specializzata in tecnologie ambientali ed ente capofila del progetto Step. http://draxis.gr/en con lui Maria Vogiatzi consulente comunicazione di Draxis

Albert Garcia Marcian direttore dei programmi europei della città spagnola di Mollet del Valles, vincitrice dello European Green Leaf sulle città più sostenibili dal punto di vista ambientale. http://www.molletvalles.cat

Serdar Kurtoglu, manager della società turca Sampas, compagnia leader nell’innovazione tecnologica, http://en.sampas.com.tr/kurumsal-detay.asp?p=2&t=About-Us.html,

Lazaros Apostolidis ricercatore di CERTH.GR Centro nazionale di ricerca tecnologica della Grecia, https://certh.gr/root.en.aspx

Nikos Votsoglou, funzionario della Regione greca di Creta

Josué Alonso, funzionario della città spagnola di Valdemoro.

Paula Forbes, docente dell’Università inglese di Abertay.

Ioanna Papaionnou manager della società greca di consulenza europea PlanO2

Mercedes Fioravanti e Roxana Nica responsabili di YEE europa con sede a Praga.

Il progetto STEP e la democrazia digitale

Democrazia digitale, innovazione tecnologica e partecipazione dei giovani ai processi di presa delle decisioni pubbliche. Sono i temi del progetto europeo STEP sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito del programma quadro Horizon 2020, che saranno discussi nel corso dell’evento transnazionale che si realizza nella Locride lunedi 29 maggio.

Nell’ambito dell’evento è previsto per il pomeriggio di lunedi dalle 17.45 e fino alle 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Siderno un momento di saluto e di confronto con gli ospiti europei rappresentanti di primarie società tecnologiche e di enti pubblici partner di Step.

Il progetto transnazionale Step, acronimo di “Societal and political engagement of young people in environmental issues” (l’impegno civico e sociale dei giovani sui temi dell’ambiente) prevede la costruzione di una innovativa piattaforma di e-partecipation per consentire ai giovani cittadini di confrontarsi sui temi ambientali e per sottoscrivere petizioni online.

Le quattro sedi di sperimentazione della piattaforma

Le quattro sedi designate in tutta Europa per la sperimentazione della piattaforma, e i cui rappresentanti si incontreranno a Siderno proprio in questa settimana, sono: l’area della Locride in Italia attraverso il coordinamento del Comune di Sant’Agata del Bianco guidato dal sindaco Domenico Stranieri; la Spagna con i Comuni di Valdemoro e Mollet del Valles; la Grecia, con la città di Salonicco e la regione di Creta; la Turchia, con la città metropolitana di Hatay.

A coordinare il progetto, che ha tra i partner diverse società multinazionali, l’ente di ricerca ambientale Draxis di Salonicco, e come project manager per la parte italiana Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis.

Le autorità presenti all’incontro

All’incontro di lunedi saranno presenti tra gli altri l’assessore alla Scuola, lavoro, welfare e politiche giovanili della Regione Calabria Federica Roccisano; il presidente dell’Associazione dei Comuni della LocrideRosario Rocca e il presidente dell’Assemblea Franco Candia; il sindaco di Siderno, Pietro Fuda con l’assessore all’Ambiente Anna Romeo.

Presenti anche i rappresentanti degli studenti e delle associazioni che in questi mesi hanno aderito al Progetto Step, utilizzando la piattaforma e partecipando attivamente ai dialoghi digitali; primo fra tutti l’Osservatorio ambientale Diritto per la Vita con il suo presidente Arturo Rocca.

Il 29 maggio sarà un momento importante per la Calabria e per il piccolo Comune di Sant’Agata del Bianco che, per primo, ha modificato il proprio Statuto sui dettami di Step, rendendo i giovanissimi parte attiva dei processi decisionali e alle forme di comunicazione digitale.