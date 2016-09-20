Calabria Sposi dedica un progetto ai designer emergenti

Si terrà dal 14 al 16 ottobre la kermesse Calabria Sposi, che quest’anno si apre ai designer emergenti, con un progetto che punta a sostenerli: Bridal Fashion Award.

La tutela dell’arte, della moda, dell’artigianato Made In Italy partono da quella dei giovani designer, delle loro proposte. I talenti emergenti vanno sostenuti nelle attività di crescita, promozione, distribuzione delle proprie creazioni. Sono queste le premesse da cui parte il progetto Bridal Fashion Award che volge ad accrescere la consapevolezza dell’identità artistica e commerciale degli stilisti e a metterli in contatto con buyers, stampa di settore, opinion leaders, al fine di una crescita professionale.

Tre giorni di confronto tra designer e pubblico

Calabria Sposi sarà una tre giorni dove i designer potranno confrontarsi con i clienti finali, rivenditori, e vivere concrete esperienze di confronto lavorativo, oltre alla competizione della gara. Una borsa di studio di mille euro e uno shooting fotografico con pubblicazione sul Magazine di Calabria Sposi per il primo classificato, uno shooting fotografico per il vincitore del premio “Creatività”, uno shooting fotografico più pubblicazione su Calabria Sposi per il vincitore del premio “Artigianato Made In Italy”. Questi i premi per il concorso, che è aperto a giovani designer.

Massimo Mauro, direttore di Calabria Sposi ha dichiarato: “Gli stilisti emergenti rappresentano una ricchezza per quello che è un patrimonio italiano, ossia l’artigianato, l’abilità sartoriale Made in Italy; per questo motivo nasce l’evento che vuole, di anno in anno, sostenere sempre di più i giovani“.

Il bando del concorso

Si legge dal bando: “Raccontateci storie con ago e filo, intrecciatele tra le mani, e con la sapienza che solo un artigiano sa fare, tessete la tela dei ricordi per imprimere su tessuto favole di vita vissuta e di amori nati e coronati. Ricamate fiori che hanno adornato ciocche di giovani spose, anelli su mani che oggi accarezzano un ventre che cresce. Così facendo ci mostrerete la vostra manualità, il vostro taglio, e la firma dentro un abito che parlerà di voi“.