Si chiama “transfer del gran dorsale pro cuffia dei rotatori” ed è un intervento chirurgico che è stato realizzato per la prima volta in Calabria. È stato eseguito a “Villa Serena”, a Catanzaro, dal dottore Angelo Di Giunta, siciliano, e dalla sua equipe composta dai dottori Massimo Cassarino e Paolo Massimino, assistiti dai dottori Carlo De Pace, titolare della casa di cura, e Massimo Misiti, chirurgo ortopedico di Cinquefrondi ma cosentino d’adozione. La cuffia dei rotatori – dice il dottore Di Giunta – è formata dall’insieme di cinque tendini che collegano l’omero con la scapola.

Cosa sono i tendini della cuffia dei rotatori

I tendini sono strutture che si attaccano da una parte ad un osso e dall’altra ad un muscolo. L’attivazione del muscolo permette di muovere l’osso dall’altra parte.

Questi tendini funzionano quindi come una leva e consentono un movimento coordinato del braccio ed il sollevamento della spalla. Il tessuto tendineo è tra i meno vascolarizzati del corpo umano il che lo rende tra i più difficili da fare guarire.

Lesione e intervento: le parole dei chirurghi

La lesione della cuffia dei rotatori – continua lo specialista – è una patologia dolorosa ed invalidante che nel tempo tende a peggiorare se non adeguatamente trattata in quanto la lesione tende ad aumentare e retrarsi nel tempo”. La tecnica di questo intervento, realizzato anche in artroscopia, è molto innovativo e complesso.