È stato definito “un piccolo gioiello immerso nel verde” il parco Torre Marrana, che ospita ormai da tre edizioni il festival dedicato ai nuovi autori Avvistamenti Teatrali. La rassegna, giunta all’ultimo appuntamento del 2018, è ideata e diretta dall’associazione culturale Avvistamenti con il patrocino del comune di Ricadi e il partenariato di Baia del Sole Resort e di Bergamia Thalasso Spa.

Giovedì 23 agosto alle 21.30chiuderà il sipario la compagnia Scena Verticale con Il diario di Adamo ed Eva. Lo spettacolo diretto da Dario De Luca racconta con grazia e simpatia il mito biblico, in un lavoro che affascina grandi e piccoli. La nuova produzione della nota compagnia calabrese si ispira liberamente all’omonimo romanzo di Mark Twain per affrontare con leggerezza e sarcasmo gli stereotipi che da sempre hanno diviso il mondo maschile e quello femminile.

Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden

Adamo ed Eva si ritrovano improvvisamente catapultati nel giardino dell’Eden, ma non vanno per niente d’accordo. Lei è affascinata dalla bellezza del creato, lui pensa solo ad oziare e costruire improbabili rifugi. Come potranno far nascere l’umanità intera?

Non poteva esserci location migliore dell’incantevole anfiteatro di Torre Marrana per intraprendere questo viaggio immaginario nel paradisoterrestre: in scena vedremo i primi due abitanti della terra, interpretati rispettivamente dai giovanissimi Davide Fasano e Elisabetta Raimondi Lucchetti, agire all’interno di una sontuosa scenografia che riproduce il giardino dell’Eden, tra alberi, fiori e i riflessi di un immaginario laghetto. A fargli compagnia non può mancare il temuto serpente della Bibbia, che qui è un amabile e divertente muppet realizzato dal mastro burattinaio Angelo Gallo.

Il regista Dario De Luca

Il regista Dario De Luca, cofondatore, insieme a Saverio La Ruina, della pluripremiata compagnia Scena Verticale, dirige dal 1999 il festival Primavera dei Teatri e dal 2013 è titolare della residenza teatrale Progetto More al teatro Morelli di Cosenza. Da diversi anni rivolge particolare attenzione al mondo giovanile e a quello della disabilità con esperienze di didattica teatrale.

Il suo penultimo lavoro, Il Vangelo secondo Antonio (La mongolfiera, 2018), è stato segnalato al Premio Fersen alla Drammaturgia 2017 e si è aggiudicato il Premio Tragos per il Teatro e la Drammaturgia 2017 come migliore regia. Il diario di Adamo ed Eva ha debuttato nella primavera del 2018 all’interno della XXI edizione del Maggio all’Infanzia, il più importante festival italiano di teatro ragazzi.

Ultimo appuntamento di Avvistamenti Teatrali 2018 anche con il contest Facebook, promosso in collaborazione con Baia del Sole Resort, “Spettatori del futuro” che ogni settimana mette in palio – attraverso la pagina facebook della rassegna – biglietti gratuiti per gli spettatori più giovani.

Il diario di Adamo ed Eva

di Dario De Luca

liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Mark Twain

con Elisabetta Raimondi Luchetti e Davide Fasano

spazio scenico, disegno luci e regia Dario De Luca

assistenza alla regia Gianluca Vetromilo

produzione Scena Verticale

durata ’50

*Spettacolo per tutta la famiglia. Consigliato dai 6 ai 99 anni.

Info Biglietteria

Intero: 10 €

Ridotto under18: 8 €