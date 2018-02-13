Dopo il rilancio del progetto, gli artisti calabresi possono inviare i brani per il programma e per le playlist di Radio Esse, Radio Valentina e Radio Calabria

Da qualche anno, la musica che nasce in Calabria ha uno spazio tutto proprio in radio: grazie alla collaborazione tra CalabriaSona e di alcune emittenti della nostra Regione quali Radio Gioiosa Marina, CRT, Touring, Radio Valentina, Mondo Radio Web, Radio Esse e Radio Calabria Isola Capo Rizzuto, riparte il progetto CalabriaSona Music Radio. Con l’intento di promuovere la musica nostrana, che fatica sempre più a trovare spazi mediatici a causa delle produzioni mainstream, CalabriaSona ha rilanciato un’idea dedicata alla nostra scena: un palinsesto musicale molto vario, aperto anche ad altre realtà, che sarà possibile ascoltare sulle già citate emittenti radiofoniche.

Da oggi è possibile partecipare all’iniziativa anche inviando un proprio brano prodotto da artisti e realtà calabresi, prendendo così parte al programma CalabriaSona Music Radio (in onda su Radio Gioiosa Marina, CRT, Touring, Radio Valentina e Mondo Radio Web) e, ancora, vedendolo inserito all’interno delle playlist radiofoniche trasmesse su Radio Esse, Radio Valentina e Radio Calabria Isola Capo Rizzuto. Presto il network si amplierà e, anzi, cogliamo l’occasione per invitare gli editori radiofonici a collaborare per rendere un servizio alla musica che nasce in Calabria con… Calabria Sona! Di seguito il palinsesto radio, per info e contatti visita www.calabriasona.com e scrivi a info@calabriasona.com