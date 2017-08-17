Il Calajunco Art&Beach Club ospita una tappa del tour di Miss Mondo
Il Calajunco Art&Beach Club di Reggio Calabria ospita una tappa del tour di Miss Mondo con aperitivo alle 20.30, incoronazione alle 21.30 e musica fino a notte
17 Agosto 2017 - 18:32 | di Eva Curatola
Al Calajunco Art&Beach Club gli eventi da far girar la testa non finiscono mai.
Lo stabilimento balneare di Reggio Calabria, situato lungo il km più bello d’Italia, ospiterà una tappa del Tour di Miss Mondo.
La serata prevede un aperitivo alle 20:30 composto da:
- antipasto: pizzettine, crespelline, tramezzini, panini farciti, noisette, arancinetti, cous cous pesce spada e verdure, crostini al salmone
- primi: paccheri con pesce spada & trofie gamberi e zucchine
- secondi: involtini pesce spada & calamaretti ripieni
L’aperitivo miss mondo ha un costo di 13,00€ e necessita di preventiva prenotazione al numero 3881720652.
La serata prosegue poi alle ore 21.30 con l’incoronazione della vincitrice del titolo di prefinalista nazionale per l’accesso diretto a Gallipoli, sede ufficiale della finale nazionale di Miss World Italy. Un evento di portata internazionale, che vede ancora una volta protagonista il bellissimo Calajunco Art&Beach Club, in cui raffinatezza ed eleganza fanno da padrone.
Madrina dell’evento sarà ovviamente Giada Tropea, la Miss Mondo Italia incoronata lo scorso anno, con origini calabresi. Ospite della serata Mago Plip direttamente da Sicilia Cabaret.
L’evento prosegue allo scoccare della mezzanotte in compagnia della Disco Latina. L’ingresso sarà gratuito entro le ore 22:00.Per maggiori info: 3403486277
PrepareteVi per il grande evento! Venerdì 18 Agosto al Calajunco Art&Beach Club!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie