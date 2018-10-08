La società ha interrotto il rapporto con Di Lorenzo e Galluso: la prima squadra passa a Fabio Crupi, già alla guida della Reggio Mediterranea e della Scillese

L’ASD San Giorgio, nella persona del presidente Bruno Caridi, una volta a conoscenza della decisione presa all’unanimità dalla dirigenza nella tarda serata di ieri, comunica di aver interrotto, suo malgrado, il rapporto di collaborazione tecnica con il signor Massimo Di Lorenzo e con il signor Alberto Galluso dall’incarico di allenatore. Ai Signori Galluso e a Di Lorenzo vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con impegno, professionalità e correttezza.

La conduzione tecnica della prima squadra viene pertanto affidata al Signor Fabio Crupi, al quale la Società rivolge i più cordiali auguri di buon lavoro. Crupi ha alle spalle esperienze significative con la Reggio Mediterranea, con la quale ha ottenuto una promozione in Eccellenza. Lo scorso anno ha traghettato la Scillese ai vertici della classifica del campionato di Prima Categoria, ereditando una situazione simile a quella attuale.

L’accordo con il nuovo allenatore è stato definito e ratificato nella tarda mattinata di oggi 8 Ottobre. Ulteriori aggiornamenti riguardanti prima squadra verranno comunicati successivamente. Qualsiasi altra comunicazione su tali argomenti inerenti situazioni societarie, diversamente pervenuta dai nostri uffici, sarà priva di fondamento.