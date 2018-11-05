Calcio – Avventura già finita per il reggino Nunzio Zavettieri. Esonerato!
Dopo il 5-0 subito dalla Vibonese la Virtus Francavilla solleva Nunzio Zavettieri dall'incarico: la nota ufficiale del club pugliese
05 Novembre 2018 - 10:56 | di Michele Favano
Sono stagioni complicate quelle ultime per il tecnico reggino Nunzio Zavettieri. E‘ durata davvero poco la sua avventura sulla panchina della Virtus Francavilla, decisiva la pesantissima sconfitta della squadra sul campo della Vibonese (5-0). Dopo gli esoneri di Catanzaro e Bisceglie, arriva anche questo della società pugliese, il comunicato ufficiale:
“La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Nunzio Zavettieri. La società intende ringraziare il tecnico per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Viene inoltre comunicato che nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore”.
(foto: virtusfrancavillacalcio.it)
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