Le finali playoff del Campionato “Lega7” giocatesi venerdì 11 maggio presso la struttura del Reggio Village di Reggio Calabria hanno chiuso la splendida stagione del calcio a 7 targato Uisp. Grande partecipazione e successo per un torneo arrivato ormai alla sua dodicesima edizione e confermatosi il più ambito dalle squadre amatoriali reggine.

I premi a Fabio Style, Miscellanea e Citizens

L’organizzatore e responsabile del campionato, Angelo Latella, assistito dal Presidente regionale Uisp Giuseppe Marra e dal collaboratore Nuccio Calabrò, hanno calato il sipario sull’evento sportivo consegnando i premi alle compagini partecipanti: protagonista assoluto un team veterano della competizione, “Fabio Style“, che oltre alla prima posizione in classifica da imbattuto (19 vittorie su 19, 122 goal fatti, 31 subiti) ha portato a casa anche i premi relativi alla migliore difesa, Apertura e Clausura, Coppa di Lega.

Note di merito anche per due new-entry di quest’anno al Lega7, le squadre dei “Miscellanea” (vincitrice anche della SuperCoppa di Lega) e dei “Citizens”, classificatesi rispettivamente al primo e secondo posto dopo la finale Playoff, anche quest’anno dedicati a Francesca Comito, decisa ai calci di rigore. Terzo posto alla compagine de “La Dolce Sosta”.

Capocannoniere, miglior giocatore e premio Fairplay

Il titolo di capocannoniere, combattutissimo quest’anno, è stato vinto dal giocatore Davide Manglaviti, autore di 40 reti, mentre all’unanimità è stato assegnato a Daniele Rappocciolo il premio di miglior giocatore del campionato. Infine, a coronare un evento all’insegna del divertimento, della passione e della sportività, il premio Fairplay, quest’anno consegnato alla squadra degli Albatro Fc.

Appuntamento dunque al prossimo anno con il campionato Lega7, sempre pronto a stupire per organizzazione e novità: nel frattempo il calcio amatoriale Uisp non si ferma ed apre i battenti ad un altro storico torneo giunto alla sua ottava edizione, il Don Orione, presso la struttura di Sant’Antonio – Collina degli Angeli. Il torneo si svolgerà nei giorni infrasettimanali e presenta quest’anno la novità del Rigorotto (una gara di rigori, con classifica a parte, prima di ogni singolo incontro) per tutte le squadre partecipanti. Un evento imperdibile per la primavera sportiva amatoriale della città, info, costi e premi in tempo reale sul sito www.uisp.it/reggio calabria.