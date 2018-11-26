Verrebbe da dire, finalmente! Dopo sei sconfitte consecutive la Ludos ritrova la vittoria e quella ottenuta contro il Palizzi, può adesso determinare in positivo l’immediato futuro per la squadra reggina. Ha vinto chi ha cercato con maggiore insistenza il successo, tanto è vero che la rete di Canale arriva a due minuti dalla chiusura del match, grazie anche al prezioso assist di Marino. Tre punti di platino che danno respiro ad una classifica ancora preoccupante, probabilmente più preziosa sotto l’aspetto psicologico, visto il blocco subentrato dopo una serie di incontri in cui non si riusciva in nessun modo a fare risultato.

Il cammino è ancora lungo, società e squadra stanno prendendo consapevolezza delle difficoltà di questo nuovo campionato, ma anche delle proprie forze, non completamente espresse fino al momento, perché i margini ci miglioramento sono ancora ampi e la salvezza sicuramente alla portata. Si spera che il ritorno alla vittoria possa essere da stimolo ulteriore per il prosieguo della stagione.