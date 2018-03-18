Calcio Dilettantistico: i risultati di ieri ed il programma di oggi
Dopo gli anticipi di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, risultati e programma delle gare della domenica nei campionati dilettantistici
18 Marzo 2018 - 10:41 | di Teo Occhiuto
Riepiloghiamo, dopo gli anticipi disputati ieri in Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, i risultati maturati ed il programma delle gare odierne.
SERIE D, 27^ GIORNATA
domenica 18/03/2017
Acireale-Palmese
Cittanovese-Ebolitana
Gela-Sancataldese
Gebilson-Igea Virtus
Nocerina-Paceco
Portici-Isola Capo Rizzuto
Roccella-Vibonese
Troina-Ercolanese
mercoledi 4/04/2018
Messina-Palazzolo
CLASSIFICA: Troina 55, Vibonese 54, Nocerina 54, Igea Virtus 50, Ercolanese 48, Gela 39, Sancataldese 38, Acireale 36, Messina 35, Gebilson 35, Cittanovese 31, Portici 30, Palmese 27, Ebolitana 27, Roccella 24, Palazzolo 24, Paceco 16, Isola CR 12.
ECCELLENZA CALABRIA, 26^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Cutro-Siderno 0-0
domenica 18/03/2018
GallicoCatona-Luzzese
Cotronei-Acri
Locri-Castrovillari
Paolana-Sersale
Reggiomediterranea-Amantea
Soriano-Scalea
Trebisacce-Aurora Reggio
CLASSIFICA: Locri 61, Siderno 49, Castrovillari 46, Cotronei 46, Acri 44, Gallico Catona 37, Sersale 34, Trebisacce 33, Scalea 32, Cutro 32, Soriano 31, Reggiomediterranea 30, Paolana 26, Amantea 22, Aurora Reggio 14, Luzzese 14.
PROMOZIONE CAL. GIRONE B, 26^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Bagnarese-Botricello 2-0
Bocale-Africo 1-0
Brancaleone-Villese 2-0
Gioiese-Maida 0-1
San Gregorio-Stilese 0-2
domenica 18/03/2018
Bovalinese-Filogaso
Rombiolese-Real
San Luca-Gioiosa
CLASSIFICA: Bocale 60, Gioiosa 51, Bagnarese 51, Africo 50, Brancaleone 44, Stilese 43, Bovalinese 40, Rombiolese 37, San Luca 35, Botricello 25, Villese 24, Gioiese 24, Filogaso 23, San Gregorio 23, Maida 23, Real 12.
PRIMA CATEGORIA GIRONE D, 25^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Bianco-Taurianovese 4-1
Hierax-Bovese 2-1
Rhegium City-San Giorgio 0-4
San Gaetano Catanoso-Archi 3-6
domenica 18/03/2018
Audax Ravagnese-Città di Rosarno
Deliese-Pro Pellaro
Palizzi-Scillese
Rosarno-Ravagnese
CLASSIFICA: Archi 57, Bianco 56, Città di Rosarno 53, Scillese 52, Pro Pellaro 50, Ravagnese 47, Deliese 41, Rosarno 33, San Gaetano Catanoso 30, San Giorgio 27, Palizzi 27, Bovese 25, Hierax 22, Taurianovese 13, Audax Ravagnese 11, Rhegium City 8.
SECONDA CATEGORIA GIRONE E, 21^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Borgo Grecanico-Saint Michel 3-0
Grotteria-Nova Sanf 2-1
Fortitudo Reggio-Campese 4-0
domenica 18/03/2018
Condofuri-Catona
Ludos Vecchia Miniera-Antonimina
Polistena-Lazzaro
San Roberto Fiumara-Futsal Melito
CLASSIFICA: Fortitudo Reggio 57, Ludos Vecchia Miniera 44, Borgo Grecanico 41, Catona 35, Lazzaro 30, San Roberto Fiumara 26, Grotteria 27, Antonimina 24, Polistena 21, Futsal Melito 21, Saint Michel 20, Condofuri 19, Campese 18, Nova Sanf 17.
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