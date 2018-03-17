Calcio Dilettantistico: dalla Serie D alla Seconda Categoria
CityNow dedica una rubrica al calcio dilettantistico: turno e classifiche dalla Serie D alla Seconda Categoria reggina
17 Marzo 2018 - 11:10 | di Teo Occhiuto
Non solo Reggina. CityNow.it, a partire da oggi, sceglie di dare spazio anche al calcio dilettantistico, dedicandogli una rubrica con la presentazione del turno e l’aggiornamento di tutti i risultati e le classifiche, dalla Serie D alla Seconda Categoria reggina.
Serie D: il turno e la classifica
SERIE D, 27^ GIORNATA
domenica 18/03/2017
Acireale-Palmese
Cittanovese-Ebolitana
Gela-Sancataldese
Gebilson-Igea Virtus
Nocerina-Paceco
Portici-Isola Capo Rizzuto
Roccella-Vibonese
Troina-Ercolanese
mercoledi 4/04/2018
Messina-Palazzolo
CLASSIFICA: Troina 55, Vibonese 54, Nocerina 54, Igea Virtus 50, Ercolanese 48, Gela 39, Sancataldese 38, Acireale 36, Messina 35, Gebilson 35, Cittanovese 31, Portici 30, Palmese 27, Ebolitana 27, Roccella 24, Palazzolo 24, Paceco 16, Isola CR 12.
Eccellenza: il turno e la classifica
ECCELLENZA CALABRIA, 26^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Cutro-Siderno
domenica 18/03/2018
GallicoCatona-Luzzese
Cotronei-Acri
Locri-Castrovillari
Paolana-Sersale
Reggiomediterranea-Amantea
Soriano-Scalea
Trebisacce-Aurora Reggio
CLASSIFICA: Locri 61, Siderno 48, Castrovillari 46, Cotronei 46, Acri 44, Gallico Catona 37, Sersale 34, Trebisacce 33, Scalea 32, Soriano 31, Cutro 31, Reggiomediterranea 30, Paolana 26, Amantea 22, Aurora Reggio 14, Luzzese 14.
Promozione girone B: il turno e la classifica
PROMOZIONE CAL. GIRONE B, 26^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Bagnarese-Botricello
Bocale-Africo
Brancaleone-Villese
Gioiese-Maida
San Gregorio-Villese domenica 18/03/2018
Bovalinese-Filogaso
Rombiolese-Real
San Luca-Gioiosa
CLASSIFICA: Bocale 57, Gioiosa 51, Africo 50, Bagnarese 48, Brancaleone 41, Bovalinese 40, Stilese 40, Rombiolese 37, San Luca 35, Botricello 25, Villese 24, Gioiese 24, Filogaso 23, San Gregorio 23, Maida 20, Real 12.
Prima Categoria girone D: il turno e la classifica
PRIMA CATEGORIA GIRONE D, 25^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Bianco-Taurianovese
Hierax-Bovese
Rhegium City-San Giorgio
San Gaetano Catanoso-Archi domenica 18/03/2018
Audax Ravagnese-Città di Rosarno
Deliese-Pro Pellaro
Palizzi-Scillese
Rosarno-Ravagnese
CLASSIFICA: Archi 54, Bianco 53, Città di Rosarno 53, Scillese 52, Pro Pellaro 50, Ravagnese 47, Deliese 41, Rosarno 33, San Gaetano Catanoso 30, Palizzi 27, Bovese 25, San Giorgio 24, Hierax 19, Taurianovese 13, Audax Ravagnese 11, Rhegium City 8.
Seconda Categoria girone E: il turno e la classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE E, 21^ GIORNATA
sabato 17/03/2018
Borgo Grecanico-Saint Michel
Grotteria-Nova Sanf domenica 18/03/2018
Condofuri-Catona
Fortitudo Reggio-Campese
Ludos Vecchia Miniera-Antonimina
Polistena-Lazzaro
San Roberto Fiumara-Futsal Melito
CLASSIFICA: Fortitudo Reggio 54, Ludos Vecchia Miniera 44, Borgo Grecanico 38, Catona 35, Lazzaro 30, San Roberto Fiumara 26, Antonimina 24, Grotteria 23, Polistena 21, Futsal Melito 21, Saint Michel 20, Condofuri 19, Campese 18, Nova Sanf 17.
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