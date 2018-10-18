Calcio – Dimissioni a sorpresa del DS. Le parole del presidente Modafferi
Il direttore sportivo Francesco Anastasio lascia l'AC Locri 1909 per motivi personali: il saluto ai ragazzi e le parole della presidente Modafferi
18 Ottobre 2018 - 11:55 | di Michele Favano
Il Direttore Sportivo, Francesco Anastasio ha comunicato alla società, la propria intenzione di dimettersi dal ruolo ricoperto per AC LOCRI 1909. La notizia è giunta inaspettata, ma è stata motivata dallo stesso Anastasio con motivi strettamente personali.
“Non sto bene, avrei voluto continuare, ma non posso veramente – ha spiegato Anastasio – i motivi sono strettamente personali. E’ stata una scelta molto difficile perché sono molto legato ai ragazzi. Vorrei ringraziare tutti e salutare in particolare il Mister Scorrano e ogni ragazzo della squadra. Spero ci siano altre possibilità di incontro nel futuro. Auguro a loro e al Locri le migliori fortune. Certamente non smetterò di seguire la squadra e spero sinceramente di aver lasciato qualcosa a tutti loro”.
La società è rimasta molto colpita da questa decisione. Antonella Modafferi, Presidente AC LOCRI 1909 ricorda con molto affetto l’ingresso di Francesco Anastasio nel team. “E’ stato uno dei primi ingaggi fatti dal Locri ed ha sempre dimostrato doti oltre che professionali di grande bontà d’animo”.
Al momento sono già presenti in organico figure dirigenziali che si potranno occupare delle incombenze da Direttore Sportivo in attesa che la società prenda delle decisioni in merito.
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