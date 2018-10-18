Il Direttore Sportivo, Francesco Anastasio ha comunicato alla società, la propria intenzione di dimettersi dal ruolo ricoperto per AC LOCRI 1909. La notizia è giunta inaspettata, ma è stata motivata dallo stesso Anastasio con motivi strettamente personali.

“Non sto bene, avrei voluto continuare, ma non posso veramente – ha spiegato Anastasio – i motivi sono strettamente personali. E’ stata una scelta molto difficile perché sono molto legato ai ragazzi. Vorrei ringraziare tutti e salutare in particolare il Mister Scorrano e ogni ragazzo della squadra. Spero ci siano altre possibilità di incontro nel futuro. Auguro a loro e al Locri le migliori fortune. Certamente non smetterò di seguire la squadra e spero sinceramente di aver lasciato qualcosa a tutti loro”.