Calcio – Due giovani della Segato passano alla Fiorentina

Francesco Siena e Costantino Favasuli, classe 2004, lasciano la Segato e vestiranno la maglia viola: raggiunto l'accordo con la Fiorentina

Francesco Siena e Costantino Favasuli, anno 2004, dalla prossima stagione vestiranno la maglia viola della ACF Fiorentina, raggiunto l’accordo tra la società dei Della Valle e la Segato di Agostino Cassalia.

Giorno 28 giugno, Favasuli e Siena, accompagnati dai rispettivi genitori si recheranno a Firenze per sostenere le visite mediche e completare l’iscrizione a scuola.

“Favasuli e Siena, afferma Agostino Cassalia, erano nel mirino di numerose società, la Fiorentina dopo aver avuto i ragazzi ad un torneo,in questo ultimo mese ha pressato per avere i ragazzi.

Come è consuetudine della nostra società abbiamo lasciato ai genitori la decisione finale,questi dopo aver valutato tutte le logistiche, sopratutto quelle scolastiche, hanno optato per Firenze.

A breve concretizzeremo il passaggio di altri nostri tesserati,ci sono contatti continui con alcune società per cui almeno altri cinque calciatori nella stagione sportiva 2018/2019 approderanno nei professionistiche. Perchè una cosa fatta bene può essere fatta meglio”.