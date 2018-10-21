Calcio Eccellenza, che giornata! Derby reggino e scontro al vertice
La settima giornata di Eccellenza porta il derby reggino Bocale-Reggiomed e lo scontro al vertice Rossanese-Corigliano: programma e classifica
21 Ottobre 2018 - 08:30 | di Michele Favano
SETTIMA GIORNATA
Siderno – Isola C.R. 0-0
Bocale – Reggiomed
Acri – Gallico Catona
Olympic Rossanese – Corigliano
Scalea – Cutro
Sersale – Cotronei
Soriano – Bovalinese
Trebisacce – Paolana
CLASSIFICA
Corigliano 17 (-1)
Reggiomed 16
Olympic Rossanese 12
Cotronei, Paolana 10
Trebisacce, Bocale, Soriano, Siderno 8
Scalea 7
Bovalinese, Sersale 6
Isola C.R. 4
Gallico, Cutro 3
Acri 2
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