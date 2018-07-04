Finale tra H24 e Angolo del Caffè al centro sportivo Reggio Village: premio, miglior giocatore e miglior portiere della prima edizione

Si è concluso nella serata di ieri il primo Torneo dei Bar, disputatosi presso il centro sportivo Reggio Village, con la finale tra l’H24 e l’Angolo del Caffè.

Un match che ha messo in evidenza la supremazia dell’H24 che già dalla prima frazione ha messo al sicuro il risultato per poi dilagare nella seconda parte e quindi aggiudicarsi il torneo.

Nel suo svolgimento vi è stata grande partecipazione anche di pubblico e gare in cui le giocate di alta scuola si sono succedute, grazie alla presenza di diversi calciatori di livello.

A coloro che si sono collocati sul gradino più alto del podio, lo straordinario premio di 10 week end in Sicilia (ogni week end valido per due persone).

Miglior giocatore della manifestazione Tonino Postorino, miglior portiere Gabriele Parisi.